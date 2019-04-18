حساسيّة العين: الأسباب، الأعراض، العلاجات الطبيعية والطبية

حساسيّة العين هي من المشكلات التي يواجهها معظم الأشخاص وخصوصاً بالأوقات التي يكثر فيها الغبار مثل أواخر فصل الصيف والربيع، حيث إنّه يكثر بهذا الجو الكثير من الجراثيم التي تؤثّر بالعين لحين زوال المُسبب لها.

وتظهر علامات الإصابة بالحساسية بشكل واضح ومؤلم ومثير للقلق في بعض الأحيان حيث إنّها تؤثر على الرؤيا وجمال العينين وللحفاظ على صحّة وجمال العينين من الحساسية نقدم لكم في هذا المقال كل ما يخص حساسة العين:

أسباب حساسيّة العين:

- التعرّض للأجواء المغبّرة المحمّلة بالجراثيم.

- التعرّض لحبوب اللقاح بفصل الربيع.

- الحساسية الموسمية التي يتعرّض لها العيد من الأشخاص وعادةً تكثر بفصل الربيع.

- التحسّس من بعض أنواع المأكولات والعصائر مثل البيض والسمك ومشتقات الألبان.

- التحسّس من الفاكهة التي تحتوي على الوبر مثل الفراولة والدراق والكيوي.

- تناول بعض الأدوية التي تُسبب الحساسية.

- تناول المضادّات الحيويّة، بمقدار يزيد عن الكورس خلال الشهر الواحد.

أعراض الإصابة بحساسية العين:

- الاحمرار الشديد للعين.

- سيلان بالعين.

- انتفاخ بمنطقة الجفن.

- حكّة شديدة مع الحرقة بمنطقة العين.

- الألم الشديد منطقة العين وما حولها.

- تشويش الرؤيا.

طرق التخلّص من حساسية العين:

1- الوقاية من المسببات هي أول خطوة ناجحة نحو التخلص من الحساسية وهي تتلخّص بالابتعاد عن الأماكن التي يكثر فيها الغبار. عدم الاقتراب من الأزهار وحبوب التلقيح بفترة نمو الثمار والأزهار.

2- تجنّب تناول الأطعمة التي تسبّب الحساسية مثل الفراولة والدراق.

3- التخفيف من تناول الشكولاتة والبندق واللوز، كونها من الأطعمة التي تثير الحساسية بشكل كبير.

4- الامتناع عن تناول الأدوية المضادة للحساسية بدون اللازمة لها.

5- تجنّب تناول المضادات الحيوية وإعطاء فرصة للجسم بتقوية مناعته الذاتية.

6- وضع كمادات من الشاي الأسود على العينين للتخفيف من أعراض الحساسية.

7- وضع شرائح الخيار البارد على العينين حيث إنّه يعمل على تبريد منطقة العين وتهدئة الحساسية.

8- عمل كمادات من الحليب البارد بلطف على العينين، كونها ستُخلّصك من الحكّة بشكل سريع وتخفّف التهيّج بالعين.

9- استخدام العسل على العينين عن طريق وضع القليل من العسل على منطقة العينين، مع الحرص على إغلاق العينين وترك العسل لمدّة خمس دقائق من ثم غسل العينين بالماء الفاتر، حيث ستلاحظين اختفاء التورّم والاحمرار والحكّة بشكل واضح.

10- البطاطا الطازجة النيّئة بدورها تعمل على التخفيف من الحكّة والحرقة التي تصيب العينين، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من النشويات والبروتين الذي يعيد النضارة للعين ويعالج العديد من أمراض العيون.

11- تناول كميات من عصير الجزر أو الخيار أو السبانخ وذلك لما تحتويه هذه الأنواع من معادن وفيتامين تساعد بالتخلص من أمراض العيون وتقوي عضلات العين.

تعليمات للحد من حساسية العين:

- البعد عن أي مصدر للغبار والأتربة وجود جو ملوث وغير نظيف قد يعمل على حساسية العين وحدوث الإلتهاب لها.

- تجنب الأغذية و المأكولات التي تسبب تورم أو حرقة للعين .

- في حال حدوث إصابة العين بالحساسية يجب تناول أي مضاد حيوي كنوع من العلاج وعدم تطور الحالة وللقضاء على البكتيريا المسببة للحساسية وتناول مضادات الهستامين مع الإكثار من شرب الماء لأن عند تناول مضادات الهستامين قد تعمل على تجفيف الجسم.

- استخدام قطرة للعين حتى ثلاث مرات يومياً، تساعد على تطهير وتعقيم العين، وتساعد على منع الحكة المستمرة للعين .

- استخدام المحلول الملحي يومياً، لتنظيف العيون وغسلها بحيث تغسل العين بالمحلول مرتين يومياً، ومن ثم تغسل العين بالماء الدافئ، وسوف تختفي الحساسية، ويمكن عمل هذا المحلول، عن طريق إضافة معلقة ملح صغيرة، إلى لتر من الماء .

- عدم فرك العين باليدين أبداً .

العلاجات الطبيعية لحساسية العين:

- فرك العينين بلطفٍ بقطنة مشرّبة بالحليب البارد مرةً صباحاً، ومرةً مساءً.

- وضع شريحةٍ من البطاطا النيئة الباردة على كل عين، وتركها لمدة ربع ساعة تقريباً.

- وضع قطعةٍ رقيقةٍ من الخيار فوق كل عين مدة ربع ساعةٍ.

- غمس قطعة من القماش في العسل، ثم وضعها على العين، ثم غسلها بالماء الفاتر.

- شرب عصير الخيار أو عصير السبانخ أو عصير الجزر بشكلٍ منفصل أو كلّها معاً مرتين في اليوم.

- فرك العينين بقطعةٍ عليها شاي أسود بارد.

- مراجعة الطبيب المختص لمعرفة أسباب الحساسية، واختيار طريقة العلاج المناسبة.

- استخدام المحلول الملحي لشطف العينين يومياً لتعقيمهما، وبعد استخدام المحلول الملحي على العينين تشطفان بالماء الفاتر، ولكن يجب استشارة الطبيب أولاً.

العلاجات الطبية لحساسية العين:

- المحافظة على نظافة العينين من العرق بغسلهما باستمرار.

- استخدام مضاد حيوي مناسب للقضاء على البكتيريا تحت إشرافٍ طبيّ.

- استخدام قطرات العين المعقمة التي تقضي على الفيروسات والجراثيم المسببة للحكة.

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