حسناء البوابة: أسرار روتين جمالك في الفلانتين يوم الحب (الفلانتين)، هو اليوم الذي يعبر فيه العشاق عن حبهم ومشاعرهم خاصة مشاعر الفرح والسعادة. سواء كنتِ مرتبطة أم لا، لا شيء يمنعك من الوقوع في حب ذاتك. لذا، في يوم الحب هذا ، لما لا تجربي العناية الذاتية ودللي بشرتك.

نقدم لك بعض النصائح السهلة لإعداد بشرتك للتألق في هذا اليوم الخاص.

حسناء البوابة: أسرار روتين جمالك في الفلانتين

7 نصائح لروتين جمالك:

اتباع روتين للترطيب - ابدئي نظام العناية بالبشرة باستخدام الترطيب الأساسي من (مقشر لطيف معتدل) تخلصي من الجلد الميت باستخدام مقشر لإزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة. يساعد التقشير المنتظم على تنظيف المسام المسدودة ويمنع التشققات. يمكن أيضًا استخدام مقشر منزلي الصنع . اتباع نظام عناية بالبشرة- من المهم اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة ليلاً ونهارًا. اتباع نظام غذائي- من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من المغذيات والفيتامينات. الترطيب قدر الإمكان- اشربي كمية وفيرة من الماء طوال اليوم للتخلص من السموم. استخدام اقنعة البشرة- يعتبر القناع السريع مثالياً لبشرة متوهجة فورية. استخدام السيروم- غذي بشرتك بسيروم جيد غني بفيتامين C و E وحمض الهيالورونيك. الأمصال التي تحتوي على الريتينول لها فوائد مضادة للشيخوخة وهي جيدة للبشرة الناضجة . استخدام منتجات التجميل الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية الضارة والبارابين والكبريتات. لا تتخطى وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس الضارة.

حسناء البوابة: أسرار روتين جمالك في الفلانتين

نظام العناية بالشفاه:

لا يقل الاهتمام بالشفاه أهمية عن نظام العناية بالبشرة.

قشري الشفاه باستخدام مقشر الشفاه.

استخدمي مرطب شفاه مرطب.

حافظي على الماكياج في حده الأدنى ودعي التركيز أكثر على البشرة.

وأخيراً، نظرًا لأن أحمر الشفاه الأحمر هو اللون المثالي لهذه المناسبة ، تأكدي من استخدامه في هذا اليوم.

حسناء البوابة: أسرار روتين جمالك في الفلانتين

أقنعة الوجه المستوحاة من عيد الحب (الفلانتين)

1. قناع وداعا حب الشباب

المكونات:

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

يوضع على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة. يشطف ويرطب.

2. قناع الفراولة بالورد

المكونات:

2-3 فراولة

½ كوب زبادي يوناني عادي

¼ كوب عسل خام

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

يُمزج في الخلاط حتى يصبح ناعمًا. يوضع على الجلد. اتركيه لمدة 15 دقيقة. يشطف ويرطب.

3. قناع الشوكولاتة والورد

المكونات:

2 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة عسل

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

الطريقة:

اخلطي المكونات معًا وضعيها على البشرة. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة. يشطف ويرطب.

4. قناع البشرة الجافة

2 ملاعق كبيرة موز (مهروس)

2 ملاعق كبيرة ماء ورد

الطريقة:

امزج المكونات معًا. يوضع على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. يشطف ويرطب.

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