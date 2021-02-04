لعروس 2021: 9 أفكار لجلسات تصوير مميزة في عيد الحب

اقترب عيد الحب، وحان الوقت للتفكير في خططك الحالية، فيمكنك قضاء بعض الوقت مع شريكك والاستمتاع بجلسة تصوير إبداعية غير مبتذلة لتذكرها فيما بعد.

ونقلاً عن "موقع حلوة" لمساعدتك بالأفكار، شاركت Depositphotos، وهي مكتبة بها أكثر من 145 مليون صورة، 9 موضوعات إبداعية يمكنك تجربتها لالتقاط صور لك ولشريكك في عيد الحب:

1. جلسة تصوير فنية

هل تبحث عن فكرة غير تقليدية لجلسة تصويرك؟ إذًا التصوير الفوتوغرافي للفنون الجميلة هو بالضبط ما يجب تجربته.

يوفر هذا النوع الحرية الإبداعية للمصور في كل مرحلة، ابتداءً من اختيار الموضوع إلى تجربة ما بعد الإنتاج، فمن الممكن أن ينطوي هذا النوع من التصوير على استخدام الدعائم لأغراض فنية بهدف إضافة لمسة إبداعية إلى اللقطات النهائية.

ومثال على التصوير الفني، إعادة إحياء المشهد الأسطوري من فيلم "السيد والسيدة سميث" أو تجربة بعض أزياء عصر النهضة من مسلسل "صراع العروش".

2. جلسة تصوير للحظات السعيدة

إذا كنت تستذكر لحظات جميلة من الماضي شعرت فيها بسعادة استثنائية، فسوف يعاد إلى ذاكرتك الإفطار في السرير، أو احتساء فنجان من الشاي على الشرفة في فترة ما بعد الظهيرة، أو جلسة فيلم مسائية مريحة مع من تحب. وانطلاقًا من هنا، ما رأيك في توثيق هذه اللحظات السعيدة خلال جلسة تصوير ثنائية في عيد الحب؟

3. جلسة تصوير على سطح المنزل

الصور الرومانسية على سطح المنزل ليست فكرة جديدة تمامًا، لكنها قد تصبح فريدة بسبب الإضاءة، لذلك خطط للتصوير خلال الساعة الذهبية، وهي الساعات الأولى بعد شروق الشمس والساعة الأخيرة قبل غروب الشمس؛ ففي هذا الوقت، تبدو الإضاءة أكثر نعومة وتتغير كل دقيقة، علاوة على ذلك، ستمتلئ صورك بالأجواء الرومانسية.

4. جلسة تصوير باللونين الأبيض والأسود

تعتبر الصور باللونين الأبيض والأسود فكرة مثالية للثنائيات، لمن يرغبون في أن تكون صورهم خالدة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التصوير في استوديو حيث لن يضطر المصور في الاعتماد على الإضاءة الطبيعية ويمكن التلاعب بها يدويًا من أجل التصوير الفوتوغرافي الإبداعي.

5. جلسة تصوير لعطلة نهاية الأسبوع

إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ البحر أو الجبال في عيد الحب، فقد يكون العثور على مصور فوتوغرافي فكرة رائعة؛ فأثناء اكتشافك والشريك الأماكن الجديدة والاستمتاع مع بعضكما البعض وتجربة الطعام اللذيذ، فمن الرائع توثيق هذه اللحظات بسلسلة من الصور التي ستذكرك لاحقًا بالوقت الرائع الذي قضيته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

6. جلسة تصوير للمشاعر

إذا كنت من محبي الصور الأصلية دون تعديلات، فقم بسلسلة من اللقطات القريبة المليئة بالحب والعنفوان.

تدور هذه الفكرة بشكل أساسي حول التقاط التفاصيل المليئة بالحب والحنان مثل إمساك اليدين أو العناق أو تبادل الضحكات والقبلات.

7. جلسة تصوير في الأجواء الشتوية الساحرة

إذا كان الثلج يتساقط في بلدك خلال عيد الحب، فهناك أفكار رائعة لالتقاط صور مثالية كالذهاب في رحلة برية قصيرة إلى الغابة مع مصور، واستئجار شاحنة وتزيينها بطريقة ملفتة، بالإضافة إلى أخذ بعض الأغراض التي قد تمنح جلسة التصوير مزيدًا من السحر مثل سلة من الوجبات الخفيفة، والشاي الساخن. لكن لا تنسى التحقق من توقعات الطقس، فيوم مشمس وبارد مثالي لجلسة التصوير.

8. جلسة تصوير مفاجئة

بالنسبة للثنائيات الاكثر رومانسية، هناك فكرة التقاط صور مع عنصر المفاجأة، فإذا كنت تبحث عن اللحظة المثالية لطلب يد حبيبتك للزواج، فلا يوجد شيء أكثر رومانسية من إعلان حبكما في عيد الحب، لذلك دع المصور يلتقط أكثر المشاعر صدقًا وتلقائية لتبقى ذكرى طيلة العمر.



9. جلسة تصوير وأنت غير منتبه

لا تحب الوقوف أمام الكاميرا وعادة ما تشعر بالحرج من ذلك، لكنك لا تزال ترغب في الحصول على سلسلة من اللقطات الرومانسية في عيد الحب؟ اطلب من المصور التقاط صور لكما وأنتما مشغولين في نمط حياتكم الروتيني، مثل: تناول الغداء في المقهى، أو المشي معًا في المساء.

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