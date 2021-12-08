حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية أسابيع قليلة تفصل بيننا وبين عيد الميلاد، أكبر احتفال لتبادل الهدايا في العالم، يليه احتفالات رأس السنة التي تشهد أيضاً تبادلاً للهدايا في العديد من دول العالم. وكما تعلمون مع تغير الفصول من الصيف إلى الخريف والخريف إلى الشتاء تتغير أمزجتنا ومتطلباتنا وروائحنا كذلك.

لهذا السبب يقول خبراء العطور أنه من الهام جداً تبديل عطرك كل موسم. وقد يكون اختيار أفضل العطور الشتوية للرجال أمرًا مربكًا إذا كنت لا تعرفين من أين تبدئين.

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

ما هي رائحة الشتاء؟

عطور الشتاء مرتبطة بالمواسم الباردة بشكل خاص الخريف والشتاء. خلال هذا الوقت عندما تكون درجات الحرارة منخفضة والهواء جافًا ، يجب أن يكون عطرك قادراً على منحك المزيد من الثقة لخلق فقاعة رائحة منعشة من حولك.

كما تعلم ، عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة ، ترتفع درجة حرارة أجسامنا وينتج العرق الذي يساعد العطر الخفيف والحمضيات على الظهور بسهولة.

لسوء الحظ ، هذا لن يكون فعالاً عندما يكون الجو باردًا في الخارج. هذا هو السبب في أن صانعي العطور يصنعون عطورًا أقوى ذات روائح دافئة وخشبية مختلفة تخترق الهواء البارد.

لهذا السبب قامت حسناء البوابة بتجميع قائمة من أهم واقوى العطور الرجالية لموسم الشتاء والأعياد للرجال. تميل عطور الشتاء إلى أن تكون مائلة الى الراتينج والخشب مع حرارة دافئة.

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

1. أفضل اختيار لعطر كاجوال أنيق مريح ومنعش Dolce & Gabbana The One Intense

لماذا: يعد الإصدار الأكثر شعبية منذ عام 2008. بينما أخذ هذا التصميم الجديد عام 2020 خطوة للأمام برائحته الدافئة والمريحة. يغلف العطر برائحة الهيل اللذيذة والجلد بالإضافة الى رائحة المسك الكشميرية. تُعد قاعدة One Intense إدمانًا ومُسكرة مما يذكر مرتديها بالتطور الخالد.

نوع العطر: سبايسي حار

العطار: جان كريستوف هيرولت

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2020

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: الجلد ، الكشميران ، الهيل

فترة بقاء الرائحة: 8-10 ساعات مع إسقاط متوسط

المواسم: الخريف والشتاء

مناسبات: نهاري، رومانسي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

2. أفضل اختيار لعطر جريء وقوي Creed Aventus

لماذا: يعد كريد العطر المتخصص الأكثر شهرة في العالم الذي يحتوي على رائحة عصير الأناناس والكشمش الأسود. كما يضم نفحات استفزازية تتدرج لتستقر إلى قاعدة المسك والعنبر.

نوع العطر: فاكهي وخشبي

العطار: أوليفر وإروين كريد

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2010

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: الأناناس ، المسك ، البتولا

فترة بقاء الرائحة: 8 - 10 ساعات بإسقاط معتدل

المواسم: على مدار السنة

مناسبات: نهاري، مهني

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

3. أفضل اختيار لعطر لموسم الأعياد Tom Ford Tobacco Vanille

لماذا: لقد حصل هذا العطر الشرقي على المركز الأول لعدد لا يحصى من المرات بين عشاق العطور. يتكون العطر من الفانيليا الغنية والدافئة ، مدعومة بالكرز والتبغ الحلو. يعد واحد من الروائح القليلة التي تنقلك إلى أوقات الأعياد من العام.

نوع العطر: شرقي - خشبي

العطار: أوليفر جيلوتين

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2007

الفئة العمرية: 30+

النفحات الأساسية: الفواكه المجففة والتبغ والفانيليا

فترة بقاء العطر: أكثر من 15 ساعة

المواسم: الخريف والشتاء

مناسبات: نهاري وليلي ورومانسي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

4. أفضل اختيار لعطر عميق وجذاب Tom Ford Noir Extreme Men

لماذا: رائحة عميقة ، داكنة ، ساحرة. هذا الوصف يناسب Noir Extreme تمامًا. نظرة مختلفة على تركيبة نوار الكلاسيكية و اكستريم هو عطر كامل للجنسين. يعطيها الكلفي لمسة حلوى لذيذة. هذه الأجواء حلوة ومزودة برائحة العنبر والهيل الأخضر.

نوع العطر: شرقي حار

العطار: سونيا كونستانت

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2015

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: الكلفي والهيل والفانيليا

فترة بقاء الرائحة: 8 - 10 ساعات بإسقاط معتدل

المواسم: الخريف والشتاء

مناسبات: عطر مسائي ورومانسي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

5. أفضل اختيار لعطر مميز ومبهر Amouage Epic Man

لماذا: لأنه عطر مميز ومعروف. أحد عطور العود "الكبيرة" الأولى التي تترك بصمة لا تنسى في المكان، وأيضًا أحد أكثر عطور العود المحبوبة حتى الآن. البخور البلسمي القوي سيخترق الهواء مثل السكين الحاد وخشب العود المقدس سيحافظ على روحك وثقتك عالية. صُنع للفائزين وعشاق العطور.

نوع العطر: شرقي - خشبي

العطّار: رندا حمامي

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2009

الفئة العمرية: 30+

النفحات الأساسية: البخور ، العود ، والفلفل

فترة بقاء الرائحة: أكثر من 15 ساعة مع تجدد رائع

المواسم: الخريف والشتاء

المناسبات: عطر مسائي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

6. أفضل اختيار لعطر حالم وساحر Yves Saint Laurent Y Edp

لماذا: العطر متعدد الاستخدامات وفريد من نوعه بما يكفي ليقف بمفرده في بحر من الروائح "الزرقاء" المماثلة. يلعب التفاح الأخضر والزنجبيل الحار والبرغموت الحامض الدور الرئيسي في الجزء الأول من تطوير العطر ، ويختبر مرتديه رائحة خشبية مسكية مُرضية للغاية.

نوع العطر: عطري حار

العطر: دومينيك روبيون

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2018

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: التفاح ، الزنجبيل ، العنبر

فترة بقاء الرائحة: 8 - 10 ساعات بإسقاط معتدل

المواسم: طوال العام

مناسبات: نهاري ، مهني

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

7. أفضل اختيار لعطر حسي وعميق Azzaro Wanted By Night

لماذا: يفتتح ببرتقال الماندرين الاحتفالي والقرفة الحارة. مع تطور الرائحة، يصبح توت العرعر الأخضر أكثر عطرية. تبغ لطيف وقوي في القاعدة يحافظ على العطر منسقًا جيدًا ودافئًا وجذابًا.

نوع العطر: شرقي حار

العطار: كوينتين بيش وميشيل جيرارد

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2018

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: القرفة ، وبرتقال الماندرين ، والتبغ

فترة بقاء الرائحة: 8-10 ساعات مع إسقاط رائع

المواسم: الخريف والشتاء

مناسبات: رومانسي، ليلي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

8. أفضل اختيار لعطر مسائي غامض ودافئ Mancera Red Tobacco

لماذا: يتميز العطر برائحة جلدية قوية. عندما ينتقل العطر من الوسط إلى القاعدة ، ينتهي بك الأمر بواحدة من أفضل القواعد مع رائحة التبغ الطازج ، والفانيليا الشهية ، مع رشة من القرفة الساخنة.

نوع العطر: خشبي شرقي

العطار: بيير مونتال

تركيز العطر: Edp

تاريخ الإصدار: 2017

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: القرفة والفانيليا والتبغ

فترة بقاء الرائحة: أكثر من 15 ساعة

المواسم: الخريف والشتاء

مناسبات: رومانسي ليلي

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

9. أفضل اختيار لعطر نهاري احترافي Dior Fahrenheit

لماذا: رائحتها كلاسيكية وحديثة في نفس الوقت ، لا تزال فهرنهايت واحدة من أفضل إبداعات العطور. يفتتح العطر برائحة البنفسج. عندما تغوص الرائحة في القاعدة ، يتم تنعيم الرائحة من خلال نفحات الجلد باهظ الثمن. إذا لم تجربه حتى الآن ، فما الذي تنتظره؟

نوع العطر: الأزهار الجلدية

العطار: جان لويس سيوزاك وميشال الميراك

تركيز العطر: ماء تواليت

تاريخ الإصدار: 1988

الفئة العمرية: 30+

النفحات الأساسية: البنفسج ، الجلد ، والمسك

فترة بقاء الرائحة: 6 - 8 ساعات بإسقاط معتدل

المواسم: الخريف والشتاء

المناسبات: نهاري ومهني

حسناء البوابة: أفضل 10 عطور رجالية شتوية

10. أفضل اختيار لعطر كلاسيكي حاد Paco Rabanne 1 Million Parfum

لماذا: أحدث إصدار من عطر 1 Million قام بأخذ الصيغة القديمة وفعل شيئًا مختلفًا تمامًا. احتفالًا بنجاحها وتاريخها ، ظلت القاعدة معروفة كما كانت دائمًا ، بينما يحتفل العطر بمرحلة الافتتاح والتطوير برائحة البحر مع المسك والملح وزيت مونوي.

نوع العطر: الأزهار

العطار: كوينتين بيش وكريستوف رينود

تركيز العطر: خلاصة عطر

تاريخ الإصدار: 2020

الفئة العمرية: 20+

النفحات الأساسية: مسك الروم ، العنبر ، والجلود

فترة بقاء الرائحة: أكثر من 12 ساعة

المواسم: طوال العام

المناسبات: نهاري

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