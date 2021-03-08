حسناء البوابة: اللياقة البدنية للوجه هي أحدث موضة للعناية بالبشرة

نظرًا لأن مفهوم الجمال البطيء يسير بخطى سريعة ، يتجه الناس نحو إيجاد ممارسات طبيعية للعناية الجيدة بالبشرة...

مباشرة من يوغا الوجه إلى تدليك الوجه مع Gua sha - إن وجود نظام للياقة البدنية لنحت الوجه والتنغيم هو الموضة الاحدث الآن.

نظرًا لأن الإغلاق جعل من الصعب على الجميع الوصول إلى التقنيات الاصطناعية ، فقد أصبح تدليك الوجه وتمارين الوجه والريكي للحصول على بشرة متوهجة أكثر شيوعًا.

يوغا الوجه

وفقًا للخبراء ، يختار معظم الأشخاص المشاركة في ورش عمل يوغا الوجه لتنسيق ملامحهم. تبدأ مناطق المشاكل التي تتصدر القائمة بالتخلص من الذقن المزدوجة ، ثم العمل على الطيات القريبة من الفم (خطوط الابتسامة والتعبير) والتعامل مع الهالات السوداء.

تقوي تمارين اليوغا عضلات الوجه وتضفي توهجًا على الوجه أيضًا. بعض التمارين الشائعة هي تمرين الجبين ، وتمارين V المزدوجة لمنطقة العينين ، ورفع الرقبة بشكل طبيعي ، ونحت الخدود.

تدليك الوجه باستخدام الأدوات

مع سهولة الوصول إلى أدوات نحت الوجه وتحسين التوهج مثل الدحروجة أو اسطوانة حجر اليشم . تتوفر اليوم العديد من البرامج التعليمية عبر الإنترنت لمساعدة الشخص على ممارسة تدليك الوجه في المنزل. كما تساعد هذه الأدوات على زيادة الدورة الدموية وهي جيدة للتصريف اللمفاوي.

تمارين الريكي للتوهج

وهي طريقة شائعة لشفاء الأوجاع والأمراض الشائعة الأخرى حيث يتم تحويل الطاقة من شخص (مرسل ) إلى شخص آخر (مستقبل). في الوقت الحاضر ، يتم استخدامها أيضًا لإعطاء توهج مشع للبشرة. كما تعمل على تخفيف التوتر والقلق، وبالتالي تقليل خطوط القلق والعبوس.

إلى جانب هذه التمارين ، يجب تناول الأكل الصحي والنظيف واتباع أسلوب حياة صحي خال من التوتر.