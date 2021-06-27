حسناء البوابة : حناء العروس بلمسة خاصة

لا تريد كل عروس أن تملأ يديها وساقيها بالحناء . البعض منا يريد تصاميم بسيطة تكون مناسبة للطقوس والتقاليد المرتبطة بحفل الزفاف فقط...

ما هي الفوائد الخفية لإستعمال الحناء؟

إذا كنت عروسًا تحب الحد الأدنى من الزينة ولا ترغب في قضاء ساعات في تطبيق الحناء، نقدم لك فكرة تصميم رائعة!

بدلاً من عمل الدائرة البسيطة في منتصف راحة اليد (التي تفضلها بعض العرائس) ، اختاري أن تفعل شيئًا أكثر إبداعًا!

يمكنك إما أن تكون بسيطًا للغاية مثل الصورة المرفقة بحيث يكون التصميم وسط راحة اليد مع ترك الأصابع فارغة (هكذا لن تشعري بأنك مقيدة الحركة!) أو يمكنك القيام بتمديد دائرتك إلى تصميم على شكل عين. ويمكنك ايضاً إضافة أسمك واسم العريس كعنصر تصميم بسيط للمعصم!

يمكنك كذلك اختيار تصميم أكثر رقة وبساطة يبدأ من المعصم وينتهي داخل راحة اليد مع اختيار اصبع واحد لاكمال الزينة. تذكري بأن هذه الطقوس الشعبية رمزية وهدفها تحضير العروس لمراسم الزفاف من خلال خطوات تقليدية لذلك حاولي التفكير في تصميم مناسب لك لا يعيق حركة يديك وغير معقد. تذكري بأن درجة كثافة ولون الحناء يتغير مع الوقت ولذلك لست مضطرة لرسم تصميم معقد.

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