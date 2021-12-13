حسناء البوابة: شد ورفع الثدي بالبلازما هذا إجراء تجميلي غير جراحي يستبدل بشكل طبيعي الحجم المفقود للثدي المترهل ويرفعه ويشد الجلد كذلك. تستخدم عملية تكبير الثدي هذه الآليات الطبيعية الخاصة بجسمك للشفاء والإصلاح الذاتي ليجدد خلايا الجلد ويجعلها أكثر شبابًا ويعطيها شكلًا مستديراً وممتلئاً.

يسمى هذا العلاج الثوري الجديد العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) . يعد العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية خيارًا علاجيًا متقدمًا حيث تساعدك البلازما المأخوذة من دمك على إصلاح وتجديد الأنسجة التالفة أو المتعبة.

حسناء البوابة: شد ورفع الثدي بالبلازما

كيف تعمل هذه الطريقة؟

كما يوحي الاسم ، فهي عملية غير جراحية تمامًا تتضمن استخدام حقن الفيلر لرفع الثدي وتستغرق العملية بأكملها أقل من ساعة. في البداية ، يتم سحب الدم من ذراعك بنفس الطريقة التي يتم بها فحص الدم الطبيعي ويتم فصل الصفائح الدموية عن خلايا الدم الحمراء. ثم يتم إدخال هذه الصفائح الدموية إلى محلول كلوريد الكالسيوم الذي يتسبب في إطلاق الصفائح الدموية لعوامل النمو. يمكن إضافة كميات صغيرة من الحشوات الجلدية إلى الخليط أيضًا إذا لزم الأمر.

بمجرد ضبط كل شيء ، يتم استخدام إبرة صغيرة الحجم لحقن المنتج في مناطق محددة من الثدي التي تم تخديرها. هذا الإجراء مقبول للغاية من ناحية الألم والازعاج.

حسناء البوابة: شد ورفع الثدي بالبلازما

قد يكون VBL مناسبًا لك إذا كنت تبحثين عن رفع خفيف للثدي (على غرار ما يمكن أن توفره حمالة الصدر) ويعد اسلوباً أقل توغلًا في التكبير من أكياس السيلكون. توفر هذه الطريقة النتائج التالية:

ثدي أكثر حزما وأكثر رشاقة

تحسين شكل واستدارة الثدي

تقليل التجاعيد

تقليل مظهر الوريد

استعادة الحساسية المفقودة في الثدي

حلمات مشدودة

تحسين حساسية الحلمة

جلد أنعم

ملئ الفراغات المترهلة

رفع الحلمة المقلوبة

قد تكون هناك قائمة أولية أو تورم ناتج عن الحقن والبلازما الغنية بالصفائح الدموية ولكن هذا التورم ينحسر عادة في غضون 3-5 أيام. يستغرق الأمر حوالي شهرين حتى تصل النتائج إلى ذروتها ، وبعد ذلك ، عادةً ما تستمر آثار إجراء البلازما حوالي 9 إلى 24 شهرًا.

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