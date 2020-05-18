حسناء البوابة: كيف تحصلين على جسم مذهل هذا الصيف؟

اقترب الصيف ، وهذا يعني بأنك يجب ان تكوني مستعدة للثياب الصيفية الخفيفة، ولكن مع الحجر المنزلي قد لا تكون الأمور على خير ما يرام!! حسنًا ، لا داعي للقلق ، لأننا على وشك أن نعلمك طريقة ستجعلك تتألقين مثل النجوم... والسر هو القهوة.

لا شك ان القهوة هي أفضل صديق في الصباح فهي تشحنك بالطاقة اللازمة للانطلاق ولكن ما دخلها في روتين جمالك؟ حسنا تحتوي القهوة على خصائص مذهلة للبشرة فهي غنية بمضادات الأكسدة والكافيين ومكونات مدر للبول التي تقلل من السيلوليت.

عند أخذ كل هذه العوامل وندمجها في منتج تجميل مثالي، نحصل على مقشر القهوة المذهل.

طريقة عمل مقشر القهوة:

1 كوب قهوة أليغرو مطحونة مسبقًا

¾ كوب سكر أبيض أو بني

½ كوب زيت جوز الهند (شكل سائل)

¼ كوب زيت زيتون

الطريقة:

امزج جميع المكونات الجافة في وعاء صغير واخلطها معًا.

يسكب زيت الزيتون ويضاف في زيت جوز الهند.

امزج حتى تمتزج جيدًا ، حول قوام معجون مفتت.

في حوض الاستحمام تسكب حفنة من المقشر على بشرتك وتفرك على الجسم بحركات دائرية.

افركي بلطف لمدة 2-4 دقائق فقط لمنع تهيج الجلد. (يمكنك استخدام المقشر للتخلص من اي سمرة غير مرغوبة.)

اشطفي المقشر وجففي جسمك بالمنشفة للحصول على بشرة نضرة خالية من الجلد الميت وبقايا المنتجات والسيلوليت أيضاً.

استخدمي كريم مرطب بعد تجفيف جسمك جيداً.