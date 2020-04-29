حسناء البوابة: نصائح للعناية بالبشرة في رمضان

قبل الخروج من المنزل والتعرض مباشرة لأشعة الشمس وحتى قبل وضع الكريم الواقي من الشمس ، ضع بضع قطرات من زيت بيو أويل لتثبيت الرطوبة في مكانها. أثناء التطبيق ، تعطي تركيبة النباتات الطبيعية مثل مستخلص البابونج والأذريون وزيت إكليل الجبل البشرة وهجًا صحيًا.

نظرًا لتغير المناخ ، غالبًا ما يشعر الجلد بالجفاف والتهيج نظرًا لعدم وجود رطوبة كافية على الجلد بسبب الحد الأدنى من ساعات النوم وقلة تناول السوائل خلال اليوم بسبب الصيام. يمكن أن تكون إضافة بضع قطرات إلى حمامك اليومي طريقة فعالة لحبس الرطوبة والاحتفاظ بها في بشرتك. خلال الإفطار والسحور ، تأكد من شرب الكثير من السوائل والعصائر الطازجة ، وتجنب تناول الكثير من الأطعمة الزيتية (إلا إذا كان الأفوكادو والأسماك الدهنية).

نصائح للعناية بالبشرة في رمضان:

تغذية البشرة عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت بيو أويل أثناء التقشير. يمكنك التقشير باستخدام قناع التقشير الطبيعي الذي يتكون من السكر البني ومستخلصات عصير الليمون وبضع قطرات من الزيت الحيوي.

ببساطة تفرك منطقة الجلد المستهدفة بحركة دائرية وتترك لبضع دقائق. تشطف بالماء الدافئ ثم توضع بضع قطرات من زيت بيو أويل للحصول على بشرة صيفية مغذية يمكنك استخدامه أيضا في (الخريف والشتاء والربيع).

فقط للملاحظة ، قبل البدء في استخدام نصائح العناية بالبشرة الرمضانية هذه ، اعلم أن تركيبة بيو-اويل تتكون من مستخلصات نباتية ، فيتامينات أ ، ب ، هـ ومكونها المبتكر زيت بورسيلين. لذا، إذا كنت تعتقد أنك قد يكون لديك حساسية من أي من هذه ، قم بإجراء اختبار التصحيح مسبقًا. بسيطة للاهتمام بالبشرة في رمضان

قبل الخروج من المنزل والتعرض مباشرة لأشعة الشمس وحتى قبل وضع الكريم الواقي من الشمس ، ضع بضع قطرات من زيت بيو أويل لتثبيت الرطوبة في مكانها. أثناء التطبيق ، تعطي تركيبة النباتات الطبيعية مثل مستخلص البابونج والأذريون وزيت إكليل الجبل البشرة وهجًا صحيًا.

نظرًا لتغير المناخ ، غالبًا ما يشعر الجلد بالجفاف والتهيج نظرًا لعدم وجود رطوبة كافية على الجلد بسبب الحد الأدنى من ساعات النوم وقلة تناول السوائل خلال اليوم بسبب الصيام. يمكن أن تكون إضافة بضع قطرات إلى حمامك اليومي طريقة فعالة لحبس الرطوبة والاحتفاظ بها في بشرتك. خلال الإفطار والسحور ، تأكد من شرب الكثير من السوائل والعصائر الطازجة ، وتجنب تناول الكثير من الأطعمة الزيتية (إلا إذا كان الأفوكادو والأسماك الدهنية).

نصائح أخرى للعناية بالبشرة في رمضان:

تغذية البشرة عن طريق إضافة بضع قطرات من زيت بيو أويل أثناء التقشير. يمكنك التقشير باستخدام قناع التقشير الطبيعي الذي يتكون من السكر البني ومستخلصات عصير الليمون وبضع قطرات من الزيت الحيوي.

ببساطة تفرك منطقة الجلد المستهدفة بحركة دائرية وتترك لبضع دقائق. تشطف بالماء الدافئ ثم توضع بضع قطرات من زيت بيو أويل للحصول على بشرة صيفية مغذية يمكنك استخدامه أيضا في (الخريف والشتاء والربيع).

فقط للملاحظة ، قبل البدء في استخدام نصائح العناية بالبشرة الرمضانية هذه ، اعلم أن تركيبة بيو-اويل تتكون من مستخلصات نباتية ، فيتامينات أ ، ب ، هـ ومكونها المبتكر زيت بورسيلين. لذا، إذا كنت تعتقد أنك قد يكون لديك حساسية من أي من هذه ، قم بإجراء اختبار التصحيح مسبقًا.