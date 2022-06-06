حسناء البوابة: نصائح لاختيار فستان سهرة مثالي هل أنت متحمسة للذهاب إلى حفل مهم؟ حسنًا ، تريدين بالتأكيد أن تكون أمسية لا تنسى. ومع ذلك ، فإن اختيار الملابس المناسبة ليس بالأمر السهل. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على أفضل فستان.

لذلك يجب أن تبدئي في البحث مبكراً حتى تتمكني من الحصول على أفضل فستان. ضعي في اعتبارك البحث عن فستان رسمي في المواقع الالكترونية ايضاً. الفائدة هي أنك ستحصل على فكرة عن الأنماط المتوفرة حاليًا في السوق.

حسناء البوابة: نصائح لاختيار فستان سهرة مثالي

ضعي الميزانية في اعتبارك

الخطأ الذي يرتكبه معظمكن هو القيام بالتسوق دون وضع ميزانية في الاعتبار. حسنًا ، هذا خطأ جسيم من جانبك. والسبب هو أنه سيكون من الصعب عليك تضييق نطاق خياراتك بدون ميزانية. عندما تحددين الميزانية ، يمكنك البحث في الاتجاه الصحيح.

حسناء البوابة: نصائح لاختيار فستان سهرة مثالي

ارتدي فستانًا يناسب نوع جسمك

إذا كان جسمك على شكل تفاحة ، فإن معظم وزنك سيكون حول المنتصف والوركين. تحتاجين إلى تشتيت الانتباه عن تلك المناطق. أنت بحاجة إلى ارتداء الفساتين التي توحي بجذع ممدود. يجب أن ترتدي الفساتين ذات العنق العميق على شكل V أو الألوان الداكنة التي تبدو رائعة على الأجسام التي تشبه التفاحة. الملابس التي تعانق الشكل ليست مفضلة للأجساد على شكل تفاحة.

إذا كان لديك جسم على شكل ساعة زجاجية ، فعليك ارتداء الفساتين المثالية لتكمل شكل الجسم هذا. يجب أن ترتدي الفساتين التي تميل إلى اخذ منحنياتك بشكل جيد. يجب أن ترتدي الفساتين التي تتماشى مع محيط الخصر لديك. على سبيل المثال ، يمكنك ارتداء الفساتين بحزام.

يمكنك أيضًا التفكير في ارتداء فساتين على شكل حرف A بعض النساء لديهن أجسام على شكل كمثرى أيضًا. يعني أن الأكتاف ضيقة لكن الوركين عريضتان. يجب عليك ارتداء الفساتين التي تعزز الجزء السفلي من جسمك. تعتبر القمصان المكشكشة والتنانير على شكل حرف A خيارًا ممتازًا في هذه الحالة.

حسناء البوابة: نصائح لاختيار فستان سهرة مثالي

افحصي القماش

قماش الفستان مهم أيضًا. إذا كنت نحيفة ، فتجنبي المواد التي تلتصق بجسمك. السبب هو أنك ستبدين أنحف. إذا كنت ضخمة ، فتجنبي ارتداء المواد الهشة لأنها يمكن أن تضيف المزيد من الكيلوغرامات إلى جسمك.

الآن ، قد يجعلك الذهاب إلى حدث خاص قلقة. من الضروري أن تخططي للأشياء بشكل صحيح. تأكدي من تجربة الفستان لتجنب إحباط اللحظة الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحصلين على متسع من الوقت لتغيير الفستان إذا لزم الأمر. تدربي على المشي أثناء ارتداء الفستان أيضًا حتى تعرفي أنك مرتاحة.

حسناء البوابة: نصائح لاختيار فستان سهرة مثالي

الاكسسوارات

عندما تريدين أن تبدين رائعة ، تذكري أنك بحاجة إلى الحصول على الاكسسوارات المناسبة أيضًا. على سبيل المثال ، عليك التأكد من أن لديك أفضل المجوهرات التي تتناسب مع فستانك. كل هذه الأشياء ستقطع شوطا طويلا. اتبعي هذه النصائح البسيطة وستبدين رائعة بالتأكيد.

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