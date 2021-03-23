حسناء البوابة: 5 طرق للحفاظ على بشرة خالية من الزيوت

البشرة الدهنية هي ببساطة زيادة في إنتاج الغدد الدهنية التي تُعرف باسم "الزهم" ، مما يعني زيادة لمعان الوجه الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب ، لكن لا تقلق هذا النوع من البشرة أقل عرضة للشيخوخة المبكرة والتجاعيد ...

ولكن كيف يمكن تحقيق التوازن في بشرتك ، بحيث تحصل على توهج شبابي وتتخلص من البثور وحب الشباب؟ تعالوا نتعرف على هذه الخطوات لمحاربة البشرة الدهنية.

1. استخدم غسول الوجه لنوع بشرتك

يعتقد معظم الناس أنهم بحاجة إلى استخدام غسول وجه قوي للتخلص من البشرة الدهنية. لكن استخدام غسول الوجه القاسي جدًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت وتهيج بشرتك. بدلًا من ذلك ، ابحثي عن غسول وجه لطيف.

2. التقشير

يحتوي غسول الوجه على القدرة على إزالة الأوساخ والزيوت، بينما يتعمق المقشر. ضع هذا العلاج في الاعتبار لأنه علاج معروف جيدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب ، ويتحكم في المزيد من الضرر. يمكنك أيضًا استخدام مقشر طبيعي كل يوم. اعرفي مكان تراكم الزيت ، ثم دلكي وجهك به برفق.

3. استخدم تونر

كيف يعمل التونر؟ إنه يقلل من مسامك ، بينما يبتعد أيضًا عن الالتهابات. إنه منعش لبشرتك ، مع تقليل إفراز الزيت الزائد. يمكنك وضع التونر بعد غسل وجهك ثم مرطب.

4. الترطيب

الزيت والترطيب هما شيئان مختلفان. عدم استخدام مرطب يعني أن بشرتك سوف يجف، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. يمكنك بدلاً من ذلك استخدام مرطب خالٍ من الزيوت يساعد في تقليل إنتاج الزيت الزائد وحماية بشرتك من الملوثات.

أيضًا ، لا تبالغي في أي من الخطوات المذكورة أعلاه. النظام الشديد سيضع كل شيء في مكانه في مكانه ، وبالتالي يترك بشرتك متدهورة. تذكري أن تجعليه لطيفًا وبسيطًا.

5. استخدام واقي الشمس

ضع واقٍ من الشمس في الهواء الطلق. يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في منع أضرار أشعة الشمس ، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع الشيخوخة والتجاعيد وحتى سرطان الجلد. لمنع ظهور حب الشباب ، يمكنك البحث عن واقيات الشمس التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك ، ولا تستخدمي واقيات الشمس التي تحتوي على زيوت أو عطور.

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