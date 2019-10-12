حظك اليوم مع الأبراج الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أسرع بتنفيذ ما تريد يا صديقي، ولا تجلس مكتوف اليدين، بل باشر في تسيير أمورك التي تلاقي نجاحاً في فترة الصباح. لأنه في فترة الظهيرة تتبدل الأوضاع بشكل كبير جدًا، وتصبح حساساً لأي كلمة توجه إليك، كما قد يصيبك التعب في أنحاء جسمك والمشاكل تكثر من حولك وبدون سبب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،استنفذ ما تقدر من الحظ الموجود إلى جانبك، الذي سيرافقك في ساعات الصباح الأولى فقط، لأنه بعد ذلك تتغير الأمور، لكنها لن تكون سيئة بل جيدة إلى حد ما، وبخاصة على نطاق العمل الذي سيبقى ناجحاً.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،عليك بالصبر خلال فترة الصباح فقط، لأن الأمور والأحداث ما تزال تعاكسك، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 19 نيسان (إبريل). فاحذر من الوقوع في الخطأ، وبخاصة في مجال العمل، تبدأ الأمور بالتحسن تدريجيا خلال اليوم، مع بقاء ضغط العمل متواجدًا.

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السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأجواء تبقى جيدة في فترتي الصباح والظهيرة، فاستغل الوضع لفعل ما تريد، وبخاصة في العمل أو السفر، لكن عند الظهيرة تتغير مواعيدك ولن يسير أي شيء كما خططت له، وتصل مزاجيتك إلى أعلى مستوى لها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تبدأ الأمور بالاستقرار بعد أن هبت العاصفة في اليومين الماضيين، لذلك لا تستعجل حل الأمور، واترك كل شيء يسير على سجيته في الصباح والظهيرة، لأنها آخر فترات المشاكل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم جديد لك يا مولود العقرب، لكن يمر الصباح وما به من تعطيلات وأحداث لن تعجبك، فعند الظهيرة تشعر بالنشاط والقوة، وتحكم قبضتك على كل الأمور حولك، وبخاصة بالعمل الذي تواجه به ضغطاً وعملاً متراكماً منذ الأيام الماضية، في المساء قد تسوي الخلاف بينك وبين من تحب، ويتحسن مزاجك بشكل كبير.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأعمال ستكون مركز اهتمامك، فستلقى على عاتقك العديد من المسؤوليات لتنجزها بوقت قصير، تنجح في كل ما تفعل، وبخاصة أن لديك عزيمة قوية جداً، تسمع كلاماً لن يعجبك في المساء من بعض المقربين منك، لكن لن تعطيهم الاهتمام، لأنك لا تريد تغيير مزاجك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تبدأ بعزيمة قوية في الصباح، لإنهاء جميع أعمالك والمشي قدما في مبادراتك. لكن عند الظهيرة، حاول التركيز على عملك، ولا تفكر بمشاكلك العائلية والعاطفية، كي لا تلقى الانتقادات من رئيسك بالعمل أو أن تقع بأخطاء تندم عليها.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الآمال تضغط عليك منذ الصباح الباكر، لكنك تكون في وضع قوي جداً وكلمتك تنفذ بسرعة، انتبه من صراحتك المبالغ بها في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر وبخاصة بعد الرابعة والنصف فيبدأ الهدوء بالسيطرة على من حولك، ما يشعرك ببعض الملل في فترة المساء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يبدأ يومك بداية هادئة جدا، وقد تفرح لسير الأمور هكذا. لكن لا تتعجل يا صديقي، لأنه عند الظهيرة يبدأ المسلسل الدرامي، فحاول أن تكون هادئاً ولا تجعل العصبية والمزاجية تتحكمان بك، قد تشهد مناوشات وتواجه العديد من المشاكل في العمل في فترة ما بعد الظهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، إعادة الحسابات أتى موعدها، فستتغير أفكارك وقراراتك التي اتخذتها منذ وقت قريب جداً، وتبدأ التفكير بمنطقية إثر حدث فاجأك كثيراً، وأظهر لك أن ما فعلته كله خطأ.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عليك باستغلال فترة الصباح وحتى الظهر، لما تعطيك من دعم وبخاصة على صعيدي العمل والعائلة، فالحظ معك ويجعلك تكسب العديد من النقاط، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 19 شباط (فبراير).

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