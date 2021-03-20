حظك اليوم مع الأبراج الأحد 21 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 21 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 21مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه بقوة وتحارب بشراسة وجرأة وعزيمة لتحقق أحلامك خاصة أن الفرصة متاحة أمامك، فحاول أن تتغلب على الصعاب التى تواجهك لتحقيق هذا الأمر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يرى علماء الفلك والأبراج أن جهودك المهنية تبدأ فى حصد المال والمناصب خلال المرحلة الحالية، وذلك لأن لكل مجتهد نصيب ولأنك كنت تعمل منذ فترة طويلة على الوصول لهدف معين فى مجال العمل ولالفعل استطعت أن تحققه.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، طموحك الفاتر هو مجرد هدوء يسبق العاصفة وستشهد الفترة المقبلة القليل من السخونة وستتقدم بشكل كبير في العمل بفضل مساعدة صديق أو زميل. قبل أن تنتقل لمرحلة جديدة حاول أن تفكر في مسارك وتخطط له وتؤجل اتخاذ أية خطوات كبيرة.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،بعد فترات من الإكتئاب والمشاكل النفسية التي كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،كثير من المشاريع والأحلام فى طريقها أن تتحقق، لا تتعجل فكل شىء موعد كثير من الأخبار السارة في الطريق لديك وهناك مشروع على المستوى العملى سوف تحصد نجاحه قريبًا.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تتوقع لك الأبراج بعض الأخبار غير السعيدة فى الفترة المقبلة، تحمل ذلك ولا تتعجل الأمور ففي الطريق الفرج وكن على يقين أنك من تسببت فى كل ذلك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، لو كنت تبحث عن ترقية او مكافأة من عملك لهذا الأسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التي تجعلك متميز، كما عليك أن تبذل الكثير من الجهد والاتقان.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أي فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،العام القادم يحمل لك كثيرًا من الأخبار الجيدة التى تتمثل في حلم بعيد وأصبح بالإمكان الحصول عليه، علاوة على الترقي في الوظيفة فأنت من الشخصيات المثابرة والتي يجب أن تصل إلى حلمها.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك بشكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقتًا ومجهودًا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضروري ألا تغفل هذا الجانب.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأي مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يرى علماء الفلك والأبراج أن هناك بعض التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء، ويجب أن تحافظ على صحتك بعيداً عن المشاكل والضغوط.

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2021