حظك اليوم مع الأبراج الأحد 25 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 25 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 25 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تشكو اليوم من التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع. عنادك يزعج الحبيب كثيرا، استمع إليه وتفهم حاجاته ووجهة نظره قبل الحكم مسبقا. وضعك الصحي اليوم في حال من التقلّب والتذبذب بسبب بعض العوارض، فكن حذرا.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تعرف ما تريد بالضبط هذا اليوم وتحاول أن تستغل من حولك قدر الإمكان وتستفيد من خبراتهم. لن تواجهك أي مشاكل في إقناع الآخرين لطالما لم تضلل أي شخص بدافع الأنانية. ستحظى بعون ومساعدة من حولك خاصة إذا كانت أهدافك ستعود بالنفع على الجميع.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تمر اليوم بالعديد من المشاكل والأزمات خاصة إذا توقعت منذ الصباح أن كل شيء سيكون على ما يرام، راجع قراراتك التي اتخذتها مؤخرا فربما تكون سببا في الصراع الذي تعيشه اليوم.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت جاد جداً اليوم، ما قد يدفع من حولك إلى الابتعاد عنك خوفا من ردود فعلك، ليس بالضرورة أن تغير أسلوبك أو طريقتك حتى ترضي الآخرين. يجب أن تتمسك بمبادئك وأفكارك سواء اقتنع بها من حولك أم لا. لا مانع من الجدية الممزجة بالطيبة!

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،إذا كنت شريكاً في أحد المشاريع مع مجموعة من الزملاء، يجب أن تكون حذرا من الوقوف ضد أهداف المجموعة. إذا كنت غير مقتنع بأفكارهم، فيمكنك أن تنسحب. تعامل مع الأمور ببساطة. بمجرد أن تحصل على مكانة مرموقة في العمل الآن، ستحقق ما تريد في المستقبل. إزالة الخلافات هي سر نجاحك اليوم.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، قد يسيء البعض فهم كلماتك ولكن لا تقلق فهذا الأمر لصالحك، لا بأس من تبرير أفعالك لهم واعلم أنك محظوظ لأن خططك وطموحاتك بعيدة عن أعين الآخرين. لا تبوح بأسرارك حتى تسعد شخصا ما فالكتمان اليوم أفضل بالنسبة لك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،التعبير عن مشاعرك اليوم أمر في غاية السهولة، حتى إذا كنت تعتبره أمرا غير طبيعي. على الرغم من ذلك، فكر أكثر من مرة قبل أن تبوح أو تصرح بأي شيء قد يتسبب في مشاكل بينك وبين الآخرين. حياتك معقدة جدا اليوم ولذلك لا تجعل الأمر يزداد سوءا.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لديك العديد من القضيايا المالية التي يتحتم عليك الاطلاع عليها اليوم، تفضل أن تبتعد عن الآخرين عند الانشغال بمشاكلك الشخصية. على الرغم من عدم وجود شيء ترغب في إخفائه، لا تحب التحدث عن أوضاعك المادية لأنك تعرب أن الجميع سيعرض المساعدة ويقدم النصيحة ولكنك تحب أن تدير أمورك بطريقتك الخاصة.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مزاجك متقلب اليوم ولكنك تظل هادئاً لساعات طويلة، لا تحب التحدث مع الآخرين اليوم، ولذلك لا تهتم بكلامهم أو بآرائهم لطالما لا تؤثر عليك. محاولة كبت مشاعرك العاطفية ستؤدي إلى مشاكل وعواقب وخيمة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت بحاجة إلى من يسمع شكواك، ولذلك ستجد اليوم شخصا ما غير متوقع يستمع إلى ما تقوله. على الرغم من أنك لا تحتاج إلى مساعدة أي شخص، ولكنك لا ترغب في مقاطعة أحدهم لك أثناء الكلام. تريد أن يفهم الآخرون ما بداخلك فقط دون أي مساعدة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،ربما تأسف لبعض التصرّفات، وتجد أن هنالك من يحاول العرقلة أو التقويض. إذا واجهت متاعب في العلاقة مع الشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور. ستكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حالة صحية ممتازة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لديك قدرة اليوم على التغلب على جو الملل والكآبة الذي يسيطر على يومك. في الحقيقة، أنت شخصية لا تقبل الواقع كما هو بل تريد تغييره دائما للأفضل. تهتم دائما بالأولويات فقط، ولا تعرف أنك لن تجد الكنز الحقيقي إلا إذ بذلت جهدا في البحث عنه.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 22 نيسان/أبريل 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 21 نيسان/أبريل 2021