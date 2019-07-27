حظك اليوم مع الأبراج الأحد 28 يوليو / تموز 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 28 يوليو / تموز 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 28 يوليو / تموز 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الإستمرار في عملك بهدوء، لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية، أما فيما يتعلق بالصحة، فيمكنك تحديد المسار المستقبلي بإيجابية ويمكنك التخلي عن بعض السلوكيات غير الصحية على المدى الطويل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه، استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك، حاول عزيزي السرطان أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات، إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم، سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب، فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء، انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص عزيزي القوس على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية، تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا، يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

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