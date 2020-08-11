حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،واصل عملك بهدوء وروية ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك لأنك قد تندم في المستقبل. تتخلّص من أزمة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة طويلة، وتخرج منها أقوى من السابق.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،المعلومات التي تتلقاها من شخص ما قد تتيح لك فرصة للمشاركة في بعض المشروعات الناجحة، ستكتشف بنفسك أن هذه المعلومات شديدة الارتباط بعملك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،ستكون الأنظار مشدودة اليك ولا بد من أن تترك أثرًا جميلاً أينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة معينة. تتلقى جواباً أو خبرا يغير يومك تماماً ويجعلك سعيدًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تخصص بعض الوقت اليوم لتنمية موهبة الغناء أو الرقص أو العزف على أحد الأدوات الموسيقية. ربما لا تصل إلى النتائج التي كنت تتوقعها، ولكن لا بأس من تكرار المحاولة حتى تصل إلى ما تريد.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،شعورك بالبهجة والسعادة قد يؤثر على أفراد أسرتك. مساعدة الآخرين ومؤازرتهم في وقت الشدائد تجعل الجميع يقف جانبك وقت الحاجة أيضا. إذا كنت لديك مهام تحتاج إلى وقت طويل لإنهائها، انته منها أولا في فترة الصباح.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،قد تتوقف بعض المشاريع والخطط المهنية اليوم لسبب غير معروف. الظروف التي تحدث لك اليوم ربما تقربك من الشريك أكثر لأنك ستلجأ إليه لتحكي له مشاكلك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،نشّط ذاكرتك وعقلك بقراءة بعض الكتب. قم بزيارة إحدى المكتبات اليوم واقرأ بعض الروايات الشيقة أو اقرأ بعض المعلومات السريعة عبر الانترنت. أمامك طرق عديدة لتتزود بالمعلومات ولكن الأمر يتطلب منك مزيدًا من اليقظة والحرص على التعلم.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،شعورك بالقلق والضغط ليس معناه أنك غدا ستكون قلقا ومضغوطا أيضا. لا داع للأفكار السوداوية هذه. أمامك خطوات بسيطة يجب أن تقوم بها حتى تتغلب على هذه الحالة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،توقع حصولك على بعض المعلومات المادية المفيدة من مصدر غير متوقع. ربما تتعلم شيئا جديدا اليوم في مجال الاستثمار، أو ربما تُعرض أمامك العديد من الفرص الممتازة التي تتعلق بمجالك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يبدو هذا اليوم مناسبا لشتى أنواع المساعي والمفاوضات والعمليات المالية أو التجارية والسفر من أجل إتمام بعض الأعمال، أو من أجل الترفيه والتسلية فقط.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،قد تكون مضطرا للقيام بدور الممرض اليوم. قد يدعي الحبيب أو الصديق أنه ليس بحالة جيدة، ولذلك ستقضي معظم الوقت معه حتى تشعر أن حالته الصحية تحسنت.

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 9 أغسطس/ آب 2020

حظك اليوم مع الأبراج السبت 8 أغسطس/ آب 2020