حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 19 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 19 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 19 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ضغوطات العمل تبدأ بالتأثير عليك منذ الصباح الباكر، فانت لن تجد الوقت للتفكير باي شيء اخر، تصل الضغوط بذروتها في فترة ما بعد الظهر حيث تفقد السيطرة تماماً على الامور حولك لكن الحظ يرافقك هذا اليوم فلا تخف.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، جاءت الشمس بعد العاصفة التي حلت بك في الايام الماضية فاوضاعك اليوم ممتازة وتستطيع ان تلاحظ ذلك منذ الصباح حيث ان ابتسامتك مشرقة وثقتك بنفسك اقوى من قبل.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، الأمور المالية هي كل ما تهمك لكن لا تقلق فالوضع المالي يتحسن هذا اليوم بحصولك على مبلغ لا بأس به يحسن من وضعك، الهدوء يخيم على الاحداث حولك. لكن العاطفة هي أكثر ما سيهمك في فترة المساء فالامور مواتية لتحسين وضعك مع من تحب وخاصة لمواليد 26 تموز الى 3 آب.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، إن وضعك صعب انتبه الى نفسك اليوم وهون عن نفسك، فلا داعي ان تخرج عصبيتك على كل امر يحدث اكان ضخماً او تافهاً. عد للعشرة قبل اخذ اي حركة او قرار لانك لست بكامل وعيك والكآبة تسيطر عليك منذ الصباح.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،إنه يوم هادئ منذ الصباح لكن عليك الانتباه فهو لن يطول هكذا فسوف تكون فترة الظهيرة ضاغطة للعمل المتراكم الموجود لديك من قبل. فترة ما بعد الظهر سوف تعاود الامور هادئه لكن انتبه الى محيط العائلة لديك لئلا يحدث مشاكل لانتقادك وصراحتك اللاذعة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، متهور، فظيع ما تفعل اليوم بنفسك فانت لا تفكر بأي شيئ تفعله، فجرأتك العالية تجعلك تدخل في مواقع ونقاشات ومشاكل انت بالغنى عنها فحاول ان تهدأ وان تكون عقلانياً اكثر، في فترة المساء تتحسن أمورك قليلاً وتبدأ بالتفكير عما فعلته اليوم والندم عليه .

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم فيه كثير من التغييرات والمفاجآت وخاصة في منطقة الظهيرة وما بعدها التي لن تكون بفترة مريحة فمزاجك لن يكون مرتاحاً في فترة الظهيرة يؤجل لك موعد مما يجعلك تشعر بالعصبية. في فترة المساء احذر على وضعك الصحي وخاصة على منطقة المعدة والارجل لمواليد 26 الى 31 أيار.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، استرحت من الهم والكآبة اللذين كانا مرافقين لك خلال اليومين الماضيين وتبدأ اليوم بالتركيز على عملك الذي أهملته فترة طويلة فتراكمت الأعمال لديك، حاول ان تواجه ضغوط العمل في فترة الظهيرة وما بعدها لأنك ستتأخر لساعة متأخرة وأنت تعمل. المساء جيد للراحة والتزام البيت.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الأوضاع لا تبشر بالخير فمع ان الطقس جميل خارجاً، الا انك تشعر بظلام في داخلك ورغبة في البقاء في المنزل وعدم الخروج الى اي وكان فالاوضاع تعاكسك في فترة الظهيرة وما بعدها فحاول أن تكون صفراً على الشمال لكي لا تضع نفسك بموقف لا تحسد عليه.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أوضاعك مميزة هذا اليوم فانت تلاقي ترحيباً واسعاً بقرارتك وارائك التي سوف تكون مسموعة عند الطرف الاخر. في فترة الظهيرة قد يحدث شجار بينك وبين رئيسك في العمل او احد زملائك مما يجعلك تمر بفترة عصبية وجيزة تمتد حتى المساء حيث تجد الحبيب مستعد للتخفيف عنك وتغير الاجواء المزعجة التي مررت بها.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تبدو في اجمل طلة لديك اليوم، فاليوم فعال على كافة الصعد وخاصة العملية منها فانت في صدارة الابراج لهذا اليوم في العمل لما تحققه من انجازات وخاصة في فترة الظهيرة التي تعد الاجمل بالنسبة لك.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الحظ حليفك بعد فترة من المشاكسات وعدم اليقين، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك ويجعلك انساناً اخر اكثر تفاؤلاً وفرحاً. فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على المجال العملي فلا تدخل في امور لا علاقة لها بها لكي لا تلقى ما لا يرضيك.

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2021