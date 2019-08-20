حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 21 أغسطس/ آب  2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 21 أغسطس/ آب 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 21 أغسطس/ آب 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، في الوقت الحالي، الأمور لا تسير كما تشتهيه الأنفس، فأنت ترهق نفسك بأعباء وأعمال كثيرة محاولاً درء سوء الحظ لديك، مما يؤثر على صحتك تأثيرًا قويًا. يجب أن تقتنع بأن الأمور تتغير ولا تدوم، وقد يستحيل حدوث الشيء في بعض الأحيان.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال.

تغيير الأبراج يُثير جدلًا واسعًا، هل هي إشاعة أم حقيقة؟‎

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

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