حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم مشرق فأنت منذ الصباح تشعر بالحماس والقوة لتنفيذ مشاريعك العائلية والشخصية، التفاؤل باد على وجهك بشكل ملفت للنظر، تسمع كلمات الإطراء من كل من حولك والحظ سوف يكون إلى جانبك في فترة ما بعد الظهر ويتعزز في المساء عند ملاقاة من تحب أو الخروج للاستمتاع .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، لا تستطيع أن تأخذ قراراً من تلقاء نفسك فأنت تشعر بعدم الاستقرار، والموازين بجانبك تتغير في كل ساعة، فكل شيء يحدث بشكل فجائي وخاصة في فترة الظهيرة حيث تشعر بالإنزعاج، التردد أيضاً من صفاتك هذا اليوم في المساء مما يجعلك تلغي موعداً مع من تحب لامر طارئ مما يثير انزعاجه.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، يوم جيد ابتدأء من الظهيرة ويحوي على الكثير من البرامج. حاول في فترة ما بعد الظهر أن لا تتدخل بأمور لا تعنيك وبالاخص في داخل البيت، أما فترة المساء قد يكون فيه الكثير من المواعيد والبرامج فلا تجلس مكتوف اليدين في البيت .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت ما تزال في قمة عطائك وتقدمك لذلك عليك استغلال الدعم الذي يقدمه لك الفلك في هذا اليوم وخاصة على المجال العائلي والتقرب من أفراد عائلتك، مبلغ مالي لا بأس به قد يخرج من جيبك في فترة ما بعد الظهر، أما فترة المساء الأمور العاطفية مثل النار.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يوم جديد ومختلف عن الأيام السابقة التي مرت عليك وخاصة أن به كثيرًا من التقدم والنشاط، تشعر بمزاجك أفضل ونفسيتك تتغير للأفضل، المبادرات والقرارات موعدها اليوم وسوف تكون فعالة وسديدة وخاصة باتجاه أصدقائك وعائلتك، أما في المساء لا تجعل كلامك الصريح والمنتقد إلى حد ما أن يبعد عنك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تشعر بالاكتئاب منذ الصباح الباكر وعند نهوضك من النوم شعورك بالكسل يحثك على البقاء نائماً، يوم لا تحسد عليه بالمرة وخاصة أن الرياح سوف تلعب في قاربك في فترة الظهيرة فاحذر من عصبيتك أن تدمر انجازات الأسبوع الماضي.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، انت تتساءل ما الذي يحصل حولك، الجواب بسيط لا يوجد أحداث ما يجعلك تشعر بالضجر ، في فترة ما بعد الظهر تتجه للتركيز على امورك العائلية فانت منذ فترة لم تعط عائلتك اي اهتمام يذكر، أما فترة المساء يمدك بالعاطفة فقد يحدث لك شيء جميل على هذا المضمار.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، كل شخص يبدأ بفنجان قهوة في الصباح وأنت تبدأ بالصراخ والامر، لا يعجبك شيء في هذا اليوم وصعوبة إرضائك تجعل الآخرين يبعدون عنك ويتجاهلونك، شخصيتك القوية في فترة ما بعد الظهر قد تمر بفترة كآبة فابعد الأفكار السوداء عن عقلك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم من الأيام الجيدة والحظ يجعلك مرتاحاً نفسيًا وجاهزا لفعل الكثير من البرامج والأمور للترفيه عن نفسك بعد الأسبوع الصعب الذي مر عليك، أما فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك خبر جيد.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تبدأ بأخذ أنفاسك بعد فترة الضغوطات التي مررت بها في اليومين الماضيين، فتنام ملئ جفونك وقد لا تصحو قبل الظهيرة، ويعتبر يوم عادي وهادئ وقد تحد عليك في فترة ما بعد الظهر والمساء، المواعيد والبرامج سوف تخرج فجأة خلال هذا المساء مما يصيبك ببعض الاضطراب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، "زهقان وتعبان" قد تكون هاتان الكلمتان اللتان تعبران عن حالتك على الاقل في فترة الصباح حيث تصل الكآبة والملل الى اوجهما معك، ترى السواد في فترة الظهيرة لكثرة الاحداث التي لا تسرك وفقدان التفاؤل أما في فترة المساء فإن الأجواء سوف تكون هادئة نوعاً ما، لكن أحد المقربين منك قد يجبرك على الخروج معه.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تتأنق منذ الصباح لأن لديك العديد من الأمور التي تريد أن تقوم بها، دبلوماسيتك وشطارتك في الكلام سوف يدعونك تنجح في أصعب المهمات التي تواجهها في فترة الظهيرة وما بعدها.

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