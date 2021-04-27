حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 28 نيسان/أبريل 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 28 نيسان/أبريل 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 28 نيسان/أبريل 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،من المؤكد أنك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والأخبار الجيدة منذ أوله، عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية والمهنية، وبخاصة أن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الهدوء مخيف حولك، وبخاصة أنه لا توجد أحداث مهمة تدور حولك، لكن قد تصبح عصبيا لسماعك بعض الناس يتكلمون عنك، فترة ما بعد الظهر قد تشهد شجارا بينك وبين أحد أفراد عائلتك، المساء جيد لقضاء وقتك مع من تحب.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،هذا اليوم صعب جدا عليك، وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك، أما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج، فأنت لن تشعر بالرغبة بالخروج.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تبدأ نهارك بنشاط وأناقة ملاحظتين لتواجه هذا اليوم المليء بالبرامج والمواعيد المهمة لديك، قد يطرأ تغيير في مواعيدك في فترة الظهيرة، لكن الأمور تسير على ما يرام، علاقتك بمن تحب ليست جيدة، فلا تجعل عنادك وكبرياءك يدمران علاقتكما، وبخاصة إذا كان من تحب من برج الميزان.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تندم كثيراً إذا لم تنتبه إلى ما تقوم به، وبخاصة إلى ما تقوله، لأنك جريء جدا وجرأتك تقودك إلى التهور في تعاملك مع المقربين إليك في العمل، ما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تشعر برغبة بالانتقام في المساء والعدوانية تؤثر عليك فعليك بالهدوء وملازمة البيت.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت نشيط والحظ يدعمك لتأخذ ما تريد، شخصيتك قوية جدًا وأنت مصمم على فعل ما تريد، الناحية العملية هي الأكثر استفادة فقراراتك اليوم مهمة، توقيع العقود وعقد الاتفاقيات يصب في مصلحتك أيضا، فلا تخف من المجازفة. أما المساء فهو جيد للخروج والاستمتاع مع من تحب بوقتك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات تصحبك منذ الصباح، حيث لا يلبث وصولك إلى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ينتظرك نهار مليء بالحيوية، وبخاصة على المسار العملي، فأنت منهمك في عملك زيادة على اللزوم وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث تنجز كثيرا من أعمالك المتراكمة، تشعر بالتشاؤم حيال موضوع معين، لكن سيسير عكس ما تتوقع في فترة ما بعد الظهر ويخص علاقاتك الشخصية.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حسدت نفسك على الأيام المريحة نوعا ما، التي قضيتها سابقا، فهذا اليوم يلقي عليك الضغوطات العملية والشخصية، لكن النجاح سيكون لك لا محالة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم هادئ جدا، وقد يكون عليك الانتباه بالدرجة الأولى إلى مالك، فستتعرض للكثير من المصاريف كما قد يكون مخيبا للآمال في فترة ما بعد الظهر، وبخاصة على نطاق العمل الذي قد تحدث به بعض الأمور المزعجة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،نحن نعرفك بأنك مزاجي، لكن اليوم أنت مزاجي زيادة على اللزوم، فأنت لا تستطيع أن تتخذ ولو قرارا واحدا ولو كان بسيطا، بل تتطلب وقتاً إضافياً أو تدير ظهرك له، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء، لكن عليك بأن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم جيد نسبياً وبخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج العذراء، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص.

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 27 نيسان/أبريل 2021