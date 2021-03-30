حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 30 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 30 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

لا تضغط على نفسك وتفكر كثيراً وحاول أن تحصل على قسط من الراحة من التفكير، وأترك الأمور تسير كما هي، لكن أحذر من إهمال عملك وعدم الإنتباه لأدق التفاصيل.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

إن الوقت مناسب تمامًا لإصلاح المشاكل وإزالة سوء الفهم القديم، قد تقترب أيضًا من شخص ابتعدت عنه من قبل،وستشعل العاطفة بينكما، يمكن أن تكون الموازنة بين الماضي والحاضر مهمة صعبة بشكل خاص اليوم.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

أنت في ذروة صحتك اليوم، فإذا كنت تشارك في أي مسابقات رياضية فإن نجاح لا مفر منه اليوم، فالشعور بالطاقة يملأ جسدك وعقلك اليوم لذا استفد من تلك الفرصة جيدًا.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

ما تتمناه سيحدث، قريبًا ستجد شريك حياتك، أو سيعود حبيبك الغائب منذ فترة، فقط سامح واعفو حتى تستريح من الشكوك وتستمتع بالحياة معه.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

تتطلب آلاف الأشياء انتباهك اليوم، وقد تشعر بالانزعاج من ذلك، لكن كن لطيفًا مع نفسك واجلس لفترة وفكر جيدًا في مسار عملك، ثم خطط وتصرف وفقًا لذلك، وسيتحدث شخص ما عن عرض مثير للاهتمام بالنسبة لك اليوم.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

من المحتمل أن تتلقى عرض عمل جديد اليوم، ولكن في مجال مختلف تمامًا، وسيكون عليك الانخراط بشكل جيد في الكثير من المقارنات لإتخاذ القرار السليم، ولكن من المستحسن عدم تغيير مجالك بشكل كامل.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

من المتوقع أن تتواصل مع عدد من الأشخاص المثيرين للاهتمام، وقد يؤدي أحد هذه الاجتماعات إلى علاقة أكثر جدية وتجد شريك حياتك المنتظر، وبالنسبة للأشخاص المرتبطين بالفعل سيكون هناك إهتمام كبير بالحبيب اليوم بعد فترة كبيرة من النفور منه.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

هناك فرصة كبيرة اليوم أن تكون عرضة لأمراض المعدة بشكل خاص، وبعض نزلات البرد لذلك عليك شرب السوائل بكميات كبيرة وعليك الابتعاد عن تناول أى أطعمة غير صحية اليوم

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

لديك العديد من المقترحات الجيدة في عملك ولكن هناك العديد من ضغوطات التي تعاني منها بشكل ملحوظ حاول أخذ قسط من الراحة اليوم حتي تتمكن من عودة نشاطك من جديد وحتي تتمكن من إنجاز مهام عملك بسهوله فيما بعد

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

علاقتك جيدة بالشريك بشكل كبير، فقط حاول اليوم قضاء وقت ممتع معه خصوصًا أنك كنت تتجاهله الفترة السابقة نتيجه لضغوطات العمل التي كانت عليك وبشكل ملحوظ.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

من الممكن أن تعانى من بعض أمراض إلتهاب المعدة، حاول أخذ العلاج المناسب لذلك حتى لا يتفاقم الأمر منك أكثر من ذلك ومن الممكن استشارة طبيبك الخاص

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

اليوم مناسب جدًا للمشاريع المتعلقة بالوظيفة اليوم، لقد كنت دائمًا مخلصًا ومجتهدًا وفي الماضي، بدا الأمر غير مجز عدة مرات، لكن الآن ستعوض الثروة عن كل شيء، عدد من مشاريعك سوف تؤتي ثمارها بنجاح.