حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 7 أغسطس/ آب  2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تصيبك الكآبة والملل منذ بداية هذا اليوم، تقبل على يوم هادئ، وليس به أي أحداث تذكر، تخطط للخروج من عملك في فترة الظهر للقيام بشيء مفيد على رأيك، لكن أنصحك بأخذ قسط من الراحة في فترة المساء.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أصبحت يومياتك سارة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء. لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

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