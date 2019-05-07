حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 8 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،حاول الابتعاد عن الاستراتيجية القديمة التي تنتهجها في حل المشكلات وحاول استخدام أساليب وطرق جديدة لا تجدها محبطة. في بعض الأحيان المسارات غير التقليدية قد تسفر عن نتيجة أكثر إرضاء لجميع الأطراف المعنية.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،سوف تحصل على السكينة والهدوء اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون.

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 7 أيار/ مايو 2019

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 6 أيار/ مايو 2019

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة، وسوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،العمل الآن في غاية السهولة بالنسبة لك، ولذلك، يمكنك تخصيص وقتك لمهام أكثر أهمية، ولكن تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أنت تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر في أي وقت، وللأسف، هذا ليس شعورًا جيدًا. لا تستسلم للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل شيء بداخلك لأنك قد تعادي المحيطين بك وتجرحهم دون قصد.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس. جميع المقابلات، سواء مع زملاء العمل أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يتبين أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك، لذلك اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

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توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2019 من ماغي فرح