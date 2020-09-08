حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 9 أيلول سبتمبر 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تستعجب حاليًا من مدى سهولة الأمور؛ استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعدًا لمواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب الأمور، يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فورًا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد، يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق، قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، ونتيجة لذلك، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية، وأيضًا في الحياة العاطفية. لذلك، ابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة واسرع في العمل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،،ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل، لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك. لا تنجرف وراء تلك الأفكار، يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. كًم الطاقة التي بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

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