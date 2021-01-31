حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 1 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 1 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لقد اتخذت مسارًا جديدًا وتتقدم بخطوات نوعًا ما متثاقلة في تحقيق طموحاتك، ولذلك ودِّع ماضيك وما يتعلق به ولا تنظر إلى الوراء. احتفظ فقط بالذكريات الجميلة دون التقيد بها وسخَّر تركيزك وطاقتك لما هو في انتظارك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، في هذه اللحظة أنت تريد الكثير في نفس الوقت؛ خذ خطوة إلى الوراء، وإلا فإن الأمور سوف تتعقد في العمل. قد يتحول الزملاء بعيدًا عنك. في حياتك الخاصة، قد يفيد أن تمارس بعض ضبط النفس أيضًا، وإلا فسوف يساء فهمك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،العدائية ليست مستحبة وقد تكون ظالمة، فحاول ان تتأكد قبل التصرف العشوائي مفاجأة سارة يخبئها لك الشريك، وهي مرتبطة مباشرة باتفاق سابق بينكما صحياً: ضغوط العمل مؤذية جداً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،قد تقلق أو تستاء بسبب عطل أو غيره أو ربما بشان مسألة مهمة. ابتعد عن الأجواء المتشنجة والسلبية. يناسبك العمل الإفرادي هذا اليوم قد يخطط أحدهم لزعزعة علاقتك بالشريك، لكنّه يفشك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه.

توقعات الأبراج 2021 (فيديو)

أكثر الأبراج حظاً على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي لعام 2021

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: