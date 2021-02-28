حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 1 مارس/آذار  2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 1 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،إذا قدّمت مساعدة أو أشرفت على عملية إنقاذ أو تعاضد مع بعض الأفرقاء فإنك تشعر بأهمية ما قمت به عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت .

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،مهنياً: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الاقدام على تنفيذ أحد المشاريع عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً: حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك والفضائح، تتلقى معلومات تذهلك وقد تمر بخيبة أمل، وإبتعد عن القرارات غير المدروسة عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، مهنياً: قد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس، ولو أنّك تنعم بحس الإدراك وسرعة البديهة، ما يجعلك تنجح في مفاوضات إذا خضتها الآن عاطفياً: قد تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،مهنياً: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم إتخاذها اليوم بالتأثير في قناعاتك في العمل أو تغيير رأيك عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء الدراسية جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي الى خلاف مع الشريك لكن العواقب ستكون بسيطة صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً: ربما خبر أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ، ومن المستحسن الاستفادة منه عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مهنياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقات وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2021