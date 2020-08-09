حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 10 أغسطس/ آب 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 10 أغسطس/ آب 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 10 أغسطس/ آب 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لا بأس من قراءة بعض الموضوعات ومناقشة بعض الأفكار مع الآخرين في هذا اليوم المميز. عندما تسير في الشارع، انتبه لما يدور من حولك وكن يقظا. إذا كنت مهتما بقضية واحدة فقط، فربما لا ترى أو لا تنتبه للتفاصيل الدقيقة المهمة الواضحة للجميع.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،التسرع غير المبرر سيكون سبب عدد كبير من المشاكل قريبا، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد. إذا أردت المضي في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لكي لا تندم على ردود فعله.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يفتح أمامك هذا اليوم أبوابا كانت مغلقة وتطل على عالم جديد من التفاؤل. تعبر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي ولكن بشكل إيجابي. حين تعود من عملك حاول أن تنسى همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة واخرج مع الأصدقاء لممارسة رياضة الجري.

السرطان 21 حزيران - 22

عزيزي برج السرطان،ربما تجد صعوبة في الحصول على بعض المعلومات التي تحتاجها لإنجاز مشروع ما. إذا كانت هذه المعلومات ضرورية جدا، عليك أن تطلب المساعدة من شخص ما، أو تبحث عن وسيلة أخرى للحصول عليها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أنت شخص تحب جو المنافسة! كن حذرا وحاول أن تنهي أعمالك في وقت مبكر حتى لا تشمت الآخرين بك. قبل أن يتأثر قبلك وعواطفك عند التعرض لموقف ما، يجب أن تستخدم العقل والمنطق حتى تصل إلى حل سليم في النهاية.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،قد تفتح باب منزلك اليوم وتجد شخصا ما ترك لك هدية أو باقة ورد أو رسالة رومانسية، وتدرك عندئذ أن هناك شخصا ما مهتما بك ولكن لا تعرفه.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لأنك شخص طموح، يحاول الجميع التودد إليك والاقتراب منك. تحاول اليوم أن تنمي قدراتك في مجال الكتابة. ربما تسجل في دورة لتعلم المزيد عن الكتابة الصحفية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،هل أنت مقتنع أن سرعة البديهة تمثل عاملا مساعدا لك؟ بعض الأشخاص يتفقون على ذلك والآخرون مختلفون. فمن أي فريق أنت؟ قد يكون من السهل الإيمان ببعض الأمور الملموسة أكثر من الأمور المعنوية، ولكن اعلم أن بديهتك ستساعدك في حياتك ومستقبلك أكثر مما تتوقع.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تعطى لنفسك وقتا كافيا من الراحة، وتحصل كذلك على عدد ساعات كافية من النوم، حتى لا تفقد قدرتك على المداومة والاستمرار في العمل بنفس الكفاءة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم مناسب لعمل قائمة بالمشتريات التي تود شراءها أو بالأعمال التي من المفترض أن تقوم بها، ولكن عليك أن تراجعها أكثر من مرة. أمامك أكثر من فرصة لتحسين وضعك هذه الأيام ولوضع خطة لتنظيم حياتك بشكل عام.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت شخص حساس وسريع البديهة بطبعك، ولكن اليوم قد يكون هذا الأمر مبالغا فيه. سرعة بديهتك تمكنك من قراءة أفكار من حولك ومن ثم تشعر أنك تقترب منهم شيئا فشيئا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،حاول أن تكون لطيفا وحنونا عند التعامل مع بعض الأشخاص اليوم خاصة من يمر منهم ببعض المشاكل. احترم مشاعرهم وامنحهم فرصة للتعبير عما بداخلهم. لديك فرصة مناسبة اليوم للبدء في مشاريع فنية عديدة.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 5 أغسطس/ آب 2020

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020