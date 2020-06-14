حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 15 حزيران/يونيو 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 15 أيار/ مايو 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 15 أيار/ مايو 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة. لكن يجب ألا تفكر فقط في المزايا التي يجلبها لك هؤلاء المعارف.

السرطان 21 حزيران - 22

عزيزي برج السرطان،كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، سيطرأ على حياتك تغيير لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة، كما أنك تتمتع بالحماس والثقة اللازمين لتنفيذ مشروعاتك. وظِف تلك الطاقة لتخطو الخطوة الأولى.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضًا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضًا في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أحد ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أحد في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، اعطِ لنفسك المزيد من الوقت للوصول إلى أهدافك بطريقة أكثر راحة. فقط عندئذ تستطيع الاستمتاع بالنجاح. اسمح لنفسك بالانجراف قليلاً، وإلا فسوف تمر الحياة وتتركك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تستحق قوة عزيمتك الثناء، ولكنك تنسى أن الحياة تحمل أشياءً أخرى غير النجاح. أنت تسعى بمثابرة شديدة ولكن عليك أيضًا تقبل النكسات.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة.

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