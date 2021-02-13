حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 15 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 15 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 15 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،هل تعرف عظمة الأفكار التي يمكن أن تأتيك وأنت تغسل الصحون؟ نظف بيتك اليوم وسيكون مخّك نظيفاً من الأفكار المريبة . افعل كل ما من شأنه أن يعيد رسم وجهة نظرك و يزيد من حدة تركيزك .

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،الاتصالات اليوم تشمل عدة معانٍ غير مجرد الكلام، هل نبقى إلى الأبد نصغي إلى شخص يتحدث عن صورة أو حدث وآلاف الكلمات ؟ قُلها بواسطة الأزهار، لا بل قلها عن طريق قالب كاتو كبير.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت تضحك من التفاصيل، حسناً، ربما هي ليست موضوعية، و لكنها بالتأكيد لن تسبب لك البطء في تقدمك في طريقك،عقلك يقول لك شيء، و يقول لك قلبك شيئاً آخر،أنصت إلى انفعالاتك لكن لا تجنح بردة فعلك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اكتشافٌ يغيّر فيك شيئاً ما، روحك تخلق ارتباطاً حميماً، في اللحظة التي تشعر فيها ببعض الملل، يأتي شيء ما ( أو شخص ما ) في الحال ليقرع باب قلبك بقوة. تجاوب معه بكل ما تملك من إبداع .

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،شراكة تلتقطها سريعاً، وبالتأكيد أنت لا تتذمر، تمتع بهذه المغامرة العاطفية، آمل أن تكون في مزاج ملائم للحب، لأنه وفقاً لما تقوله النجوم فإنك اليوم في أنسب مزاج للحب ، شريكك في العمل يطرح عليك بعض الافكار الجديدة ناقشها بهدوء .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت اليوم في رحلة استكشافية، ومعك أشخاص من حولك . كل شيء يذوب في لحظة، مما يمكن أن يبدو مقلقاً و لكنه في الحقيقة يضعك في موضع ممتاز .

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تنتظرك مفاجآت عند كل منعطف، وهي عشوائية بالتأكيد، لا تنتظر معجزة لتنقذك بل تحرك بأقصى سرعة، على أي حال ستتلقى بعض المفاجآت اليوم، وهي بمثابة رسالة تحذير لك .

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تأكد من تفاصيل الأمور، و لا تكتفِ بالتلميحات، قد يطرح عليك من حولك خططاً ومشاريع غير واقعية، لا تنصت لهم، بل أنصت إلى نفسك فقط . عاطفيا تشعر بانك بحاجة إلى بعض الحب لا تتردد في طلبه من شريك حياتك وستجده كما تحب.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تعلّم كيف تتعامل مع المتناقضات، لأن الحياة في الحقيقة هي تركيبة من هذه التناقضات، إنها ما يجعل كل شيء مثيراً، ما تحتاجه للاستقلالية هو القدرة على تجسيد الأمور، سواء من داخل كل علاقة بين متناقضين على حده.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أنت تطالب أن لا تكون مقيّداً بشيء، إنك تطمح إلى الحرية كاملة، الكثير من الحرية، الآخرون إما محتارون أو خائفون من معارضة من حولهم لهم ، وأنت في مؤامرة بلا عون، أنت فقط من يمكن أن تقودهم إلى اكتشافك الشخصي المذهل.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،اعمل بعيداً عن الموقع الرابح للشركة، و لاحظ كيف تتحسّن الحياة، الشراكة موجودة في فلكك، ولكنها أيضاً تحتاج إلى متطلبات مضادة لفلكك، ومن المحتمل أيضاً إلى تغيرات مفاجئة .

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،إحساسك بالأخلاق قد يكون معكّراً بعض الشيء، كن حذراً وصريحاً إذا اقتضى الأمر، أنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين، لكن بعض الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز وتتصرف بشكل أكثر حذراً.

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