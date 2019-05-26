حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 27 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 27 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 27 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الوقت الآن مناسب لبداية جديدة؛ استخدم طاقتك في اطلاق الخطة المُعَدة خارج تكتلات البداية. إذا ائتمنت من حولك فسوف يساعدونك في اتخاذ الخطوات الأولى.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم وليس الأنا الخاصة بك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليًا في تفاصيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،إنك تلاحق أهدافك بطاقة هائلة، فحاول كبح رغبتك العارمة في النجاح. تابع أهدافك بوعي وبإصرار، لكن لا تغفل عن الأشياء الأهم. تباطأ قليلاً وتمالك نفسك من وقت لآخر وامنح بدنك فترة راحة حتى يتمكن من إعادة شحن طاقته والاستعداد للمهام القادمة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، يبدو أن شكوك الأمس قد تبخرت وأنت الآن منشغل بالتقدم للأمام؛ حاول استخدام هذه الطاقة في البدء في مشروعات جديدة واتخاذ قرارات هامة. بما أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور التي تقوم بها، يمكنك الاستمتاع بالنجاح القادم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

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