حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 11 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،سبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد، لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،أنت أنسان مرن وتتقبل التغيير، كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته جيدة. انتفع من هذه الأوقات الممتعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،اعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والاضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب وشيكة الحدوث في الأفق. تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في تحقيق توازن داخلي وكبح رغبتك في إحراز تقدمًا مهما كلف الأمر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تستطيع أخذ نفس عميق والاسترخاء، وقد حان الوقت لكي تفكر في نتائج المجهود الذي قمت به. استغل هذه المرحلة لتحسين حالتك الصحية. سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي عقدًا جديدًا من الحياة والذي سيكون في غاية الأهمية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الخطط التي قمت بوضعها منذ وقتٍ طويل أوشكت أن تتحقق، فلا تتباطأ بعد الآن وحتى وإن كانت لديك بعض الشكوك. سوف تحصل على مساعدة من جميع الجوانب.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو خميس من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

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