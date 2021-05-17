حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 18 أيار/ مايو 2021

عرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 18 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 18 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، اليوم من الأيام التي تمضي بسرعة، لكثرة ما عليك من أعمال وواجبات، قد يستغرب كل الموجودين حولك من نشاطك الواضح، والغريب أيضا بأن ابتسامتك لا تفارقك طوال اليوم، فالشعور بالسعادة لن يغيب عنك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، اليوم سيبقى على حال أمس، ولن يحدث أي تغيير في وضعك، وتصبح عصبيا وتشعر بأن كل شيء ينقلب ضدك، مواليد أيلول (سبتمبر) قد يشعرون ببوادر ضائقة مالية، فاحذر على نقودك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تجد اليوم حبيبك يقف إلى جانبك ومساندك لكل القرارات التي تتخذها، يوم جيد للعاطفة والاستمتاع بها، وأفضل بكثير من الوضع المالي الذي قد يكون متجها إلى الهاوية في مساء هذا اليوم.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،العمل المتواصل وإعطاؤك المسؤوليات ومواجهتك للمشاكل قد تجعل نفسيتك اليوم عرضة للملل والكآبة، فأنت لا تحصل اليوم على شيء بسهولة، وقد تضطر إلى إعادة ما تفعله أكثر من مرة، تفقد دبلوماسيتك اليوم وتترك العنان لصراحتك الزائدة، ننصحك بأخذ راحة كافية اليوم في المساء.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، شعورك بالبعد عن عائلتك وأسرتك لانشغالك ببعض الأمور الشخصية والأصدقاء يزيد اليوم، فتقرر منذ الصباح الباكر تكريس فترة بعد ظهر اليوم للقاء عائلي أو عمل مأدبة طعام ودعوة من تحب، يوم هادئ جدا بالنسبة لك، لكنه يوفر لك الهدوء الذي لم تشعر به منذ أسبوعين، لكن قد تسمع كلاما اليوم لا يعجبك ويخص سمعتك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أنت تفكر بعقلانية قد تكون زائدة عما يجب بالنسبة إليك، فأنت تسأل كثيرا وحريص جدا على أن لا تؤذي أحدا حولك، فتنتقي كلامك بحرص شديد، خوفا من أن يخرج غضبك الداخلي عليهم. يوم قد يكون حرج لكنه ليس بالسيئ. المساء جيد لرمي كل شيء خلفك والخروج والاستمتاع بليلتك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم جيد بكل معنى الكلمة، فلديك العديد من الأخبار الجيدة والأحداث التي تسعدك. لكن احذر من الانفعال والعدوانية الزائدة اتجاه أفراد عائلتك في فترة الظهيرة.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، اليوم مصمم على أن يسير كل شيء كما أنت تخطط له، فأنت عنيد، ولا تقتنع بسهولة برأي من حولك، أنت جذاب اليوم ومحط أنظار الجنس الآخر، إذا أردت فتح موضوع ارتباط مع من تحب، فعليك به اليوم، فهو الأفضل لك، وبخاصة مواليد 2 إلى 9 نيسان (إبريل) فأنت الأكثر حظا لهذا اليوم.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، قد تشعر بالندم لعمل اقترفته، بدون تفكير مسبق، لكن هنالك شخص يساعدك للخروج من المأزق الذي أنت فيه، مبلغ من المال في طريقه إلى الخروج من يدك بشكل مفاجئ عند الظهيرة، ما يسبب لك بعض الضيق. في ساعات المساء قد لا ترغب بالخروج وقد تفضل البقاء في البيت والجلوس مع عائلتك.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، ما تزال تشعر بالقوة والنشاط، فأنت فعال في كل مكان تذهب إليه. تشعر بالسعادة لكن لا تعرف لماذا، يوم جيد آخر لفعل أو إكمال قرار بدأت به، لإنها الفترة المميزة لك، خصوصا في مجال السفر والتنقل، في المساء الأجواء جيدة للسهر فاخرج واستمتع بوقتك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الجميع يقول لك لماذا لا تجلس، وبماذا تفكر تشعر بضياع كبير وتفكر كثيرا اليوم بما سيأتي، شريك حياتك يشغل بالك كثيرا، فهو يتعامل معك بطريقة غريبة ترهق تفكيرك، احذر من فترة المساء فهي الفترة الأصعب، حيث ستنفجر الأمور بينك وبينه.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الحظ ما يزال يدعمك وعلى كافة المجالات، فحاول استغلال اليوم بكل قوتك، ولا تقل لا لكل اقتراح قد يعرض عليك، لأنه سيكون لصالحك. في فترة ما بعد الظهر قد تمر بفترة هادئة لكنها مقدمة لصخب في المساء، فأنت تكون في قمة سعادتك.

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2021