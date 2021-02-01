حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،مهنياً:تنقصك السيولة في تنفيذ المشروع الذى طالما حلمت به حاول ان تجد حلا مناسبا عاطفياً:ناقش مشاكلك مع الحبيب و لا تتصرف بطيش.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،مهنياً:احدهم يعرض عليك فرصة لتثبت جدارتك في العمل لا تتهاون بها عاطفياً:علاقتك العاطفية مع الشريك في تحسن مستمر.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،مهنياً:حاول ان تكون اكثر تنظيما في عملك كي تتفادي اي وقوع في الخطأ عاطفياً:تشعر انك لا تتصرف بطبيعتك مع من تحب تخلص من هذا الشعور.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، مهنياً:حاول ان تكون اكثر منطقية في طرح افكارك و اثبات وجهة نظرك عاطفياً:عليك ان تحافظ على كرامتك في علاقتك مع الشريك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،مهنياً:لا تتردد و قم بعرض اقتراحاتك و كن اكثر ثقة بنفسك عاطفياً:لا تفرض ارائك على الحبيب و استمع الى وجهة نظره.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،مهنياً:عليك ان تقبل التغيرات الجديدة في مجال عملك فقد تكون لصالحك عاطفياً:بادر انت بالاعتذار لمن تحب.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مهنياً:حاول ان تكمل المشوار الذى خططت له و لا تنهار امام اول صعوبة تواجهك عاطفياً:تمر هذه الفترة بظروف عاطفية صعبة اصبر قليلا.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،مهنياً:لديك قدرة كبيرة على تحمل ضغوطات العمل ثابر على هذا الطريق عاطفياً:لا تخفي مشاعرك اكثر من هذا و اخبر من تحب بمشاعرك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهنياً:تشعر ان لا احد يقدر تعبك في الشركة اصبر فقريبا ستحصل على مرادك عاطفياً:حاول ان تعيد علاقتك مع من تحب.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،مهنياً:عليك ان تتخذ اليوم قرارات حاسمة في العمل كن مستعدا لها عاطفياً:تعيش فترة مميزة مع الحبيب .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهنياً:حاول ان تختصر الوقت اليوم و ان تنجز اعمالك بموعدها عاطفياً:عليك ان تتصرف بسرعة قبل ان تخسر قلب من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،مهنياً:حاول ان تخصص اليوم للتركيز عن عمل واحد كي لا تشتت نفسك عاطفياً:حاول ان تشارك من تحب اهتماماتك.

أكثر الأبراج حظاً على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي لعام 2021

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