حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 شباط/ فبراير 2021:
الحمل 21 آذار - 19 نيسان
عزيزي برج الحمل،مهنياً:تنقصك السيولة في تنفيذ المشروع الذى طالما حلمت به حاول ان تجد حلا مناسبا عاطفياً:ناقش مشاكلك مع الحبيب و لا تتصرف بطيش.
الثور 20 نيسان - 20 أيار
عزيزي برج الثور،مهنياً:احدهم يعرض عليك فرصة لتثبت جدارتك في العمل لا تتهاون بها عاطفياً:علاقتك العاطفية مع الشريك في تحسن مستمر.
الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران
عزيزي برج الجوزاء،مهنياً:حاول ان تكون اكثر تنظيما في عملك كي تتفادي اي وقوع في الخطأ عاطفياً:تشعر انك لا تتصرف بطبيعتك مع من تحب تخلص من هذا الشعور.
السرطان 21 حزيران - 22 تموز
عزيزي برج السرطان، مهنياً:حاول ان تكون اكثر منطقية في طرح افكارك و اثبات وجهة نظرك عاطفياً:عليك ان تحافظ على كرامتك في علاقتك مع الشريك.
الأسد 23 تموز - 22 آب
عزيزي برج الأسد،مهنياً:لا تتردد و قم بعرض اقتراحاتك و كن اكثر ثقة بنفسك عاطفياً:لا تفرض ارائك على الحبيب و استمع الى وجهة نظره.
العذراء 23 آب - 22 أيلول
عزيزي برج العذراء،مهنياً:عليك ان تقبل التغيرات الجديدة في مجال عملك فقد تكون لصالحك عاطفياً:بادر انت بالاعتذار لمن تحب.
الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول
عزيزي برج الميزان،مهنياً:حاول ان تكمل المشوار الذى خططت له و لا تنهار امام اول صعوبة تواجهك عاطفياً:تمر هذه الفترة بظروف عاطفية صعبة اصبر قليلا.
العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
عزيزي برج العقرب،مهنياً:لديك قدرة كبيرة على تحمل ضغوطات العمل ثابر على هذا الطريق عاطفياً:لا تخفي مشاعرك اكثر من هذا و اخبر من تحب بمشاعرك.
القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
عزيزي برج القوس،مهنياً:تشعر ان لا احد يقدر تعبك في الشركة اصبر فقريبا ستحصل على مرادك عاطفياً:حاول ان تعيد علاقتك مع من تحب.
الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
عزيزي برج الجدي،مهنياً:عليك ان تتخذ اليوم قرارات حاسمة في العمل كن مستعدا لها عاطفياً:تعيش فترة مميزة مع الحبيب .
الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط
عزيزي برج الدلو،مهنياً:حاول ان تختصر الوقت اليوم و ان تنجز اعمالك بموعدها عاطفياً:عليك ان تتصرف بسرعة قبل ان تخسر قلب من تحب.
الحوت 19 شباط – 20 آذار
عزيزي برج الحوت،مهنياً:حاول ان تخصص اليوم للتركيز عن عمل واحد كي لا تشتت نفسك عاطفياً:حاول ان تشارك من تحب اهتماماتك.
أكثر الأبراج حظاً على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي لعام 2021
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