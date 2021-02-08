حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 9 شباط/ فبراير 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،التسرع في إطلاق الأحكام أو القرارات هو أحد المشاكل التي تعاني منها مؤخراً ، راجع أيّ شيء يعبر على منضدتك أو أي كلمة تنطقها شفاهك. هذا هو الوقت المناسب للحذر الإضافي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،لا تبالغ في قدرتك على إفهام الآخرين فهنالك من لا يريد أن يفهم شيئاً فقط عليك الإكتفاء بالإهتمام بأمورك الشخصية والمهنية وما يتعلق منها مع الناس دون الخوض في الأمور الأخرى.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،هذا يوم جيد للتعاطف مع الصديق، حتى لو كانت محاباة بسيطة، عليك ان تعطي صديقك ما تنظر ان يعطيه اليك اذا كنت في محنة .

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،في العمل لديك ما يقلقك نحو شركائك أو زملاء عملك لا تشك بالآخرين لمجرد الشك لأن هذا يزعزع ثقتك بهم وكذلك ثقتهم بك خطّط للأمور التي تريدها . بكل تروي و بكل هدء حتى لا يكون هنالك ما يفاجئك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،أمورك العاطفية تمر بوقت ذهبي لأن الطرف الآخر بدء بفهم ما تريده عليك أن تعطيه الحب الذي يستحق كذلك، عادة أنت لا تستطيع المساعدة لكنك تجذب الانتباه .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها ، لذا ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تمتع بالكسل، ابحث عن المتعة لتضييع الوقت اليوم ، وشارك من حولك في المرح. أنت لا تستمتع عموما بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئاً جديداً و جيداً في الحقيقة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، إنك تعرف العديد من الأسرار، والسبب هوأنك تحسن المحافظة على تلك الأسرار أكثر من أي شخص آخر، أنت كفء ومركّز ونشيط، لذا مشروعاً أو اثنين للعمل عليهما ، وعندما تحاول ذلك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الحظ لا يأتي كل يوم كما يقولون هذا اليوم هو أحد الأيام التي تكون فيها محظوظاً! بعض المشاعر العميقة تتدفّق ، ولقد حان الوقت لإخراجها. لديك فرصة فريدة لحلّ بعض قضايا الماضي، والبداية في التحرّك إلى المستقبل .

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، عندما تكون النجوم في جانبك عليك ان تستغل هذا ، هل أنت في تقاطع طرق في مهنتك؟ إنّ النجوم تعطيك فرصة للتفكير بشأن ما تريده حقاً. إن شكل السلطة يضايقك، وهو لا يفيد في حالة مرهقة كحالتك .

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية، و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي. هذا طبيعي نتيجة عدم تنظيم للطعام و الضغوط النفسية المحيطة بك حياتك كزوج مملة لانك تتبع الروتين حاول أن تعيش حياة أكثر مرحاً.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الراحة مهمة من ةقت الى آخر دلّل نفسك اليوم ،حتى إذا اقتضى الأمر أن تجعل من نفسك ملكاً. على صعيد العمل لا تقلق من بعض المفاجآت لأن الخطة العامة تسير بشكل جيد المحبة في صالحك اليوم.

حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 8 شباط/ فبراير 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأحد 7 شباط/ فبراير 2021

