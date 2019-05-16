حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 17 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 17 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الحظ ما يزال يدعمك على كافة المجالات، فحاول استغلال اليوم بكل قوتك، ولا تقل لا لكل اقتراح قد يعرض عليك، لأنه سيكون لصالحك. في فترة ما بعد الظهر قد تمر بفترة هادئة لكنها مقدمة لصخب في المساء، فأنت تكون في قمة سعادتك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،اليوم مصمم على أن يسير كل شيء كما أنت تخطط له، فأنت عنيد، ولا تقتنع بسهولة برأي من حولك، أنت جذاب اليوم ومحط أنظار الجنس الآخر، إذا أردت فتح موضوع ارتباط مع من تحب، فعليك به اليوم، فهو الأفضل لك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،اليوم من الأيام التي تمضي بسرعة، لكثرة ما عليك من أعمال وواجبات، قد يستغرب كل الموجودين حولك من نشاطك الواضح، والغريب أيضا بأن ابتسامتك لا تفارقك طوال اليوم، فالشعور بالسعادة لن يغيب عنك، وبخاصة لمواليد 10 إلى 15 تموز (يوليو). قد تشعر بالتعب عند المساء، لكنك لن تفوت الخروج والاستمتاع بوقتك.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 15 أيار/ مايو 2019

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 16 أيار/ مايو 2019

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، الجميع يقول لك لماذا لا تجلس، وبماذا تفكر تشعر بضياع كبير وتفكر كثيرا اليوم بما سيأتي، شريك حياتك يشغل بالك كثيرًا، فهو يتعامل معك بطريقة غريبة ترهق تفكيرك، احذر من فترة المساء فهي الفترة الأصعب، حيث ستنفجر الأمور بينك وبينه.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،قد تشعر بالندم لعمل اقترفته، بدون تفكير مسبق، لكن هنالك شخص يساعدك للخروج من المأزق الذي أنت فيه، مبلغ من المال في طريقه إلى الخروج من يدك بشكل مفاجئ عند الظهيرة، ما يسبب لك بعض الضيق. في ساعات المساء قد لا ترغب بالخروج وقد تفضل البقاء في البيت والجلوس مع عائلتك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،ما تزال تشعر بالقوة والنشاط، فأنت فعال في كل مكان تذهب إليه. تشعر بالسعادة لكن لا تعرف لماذا، يوم جيد آخر لفعل أو إكمال قرار بدأت به، لإنها الفترة المميزة لك، خصوصا في مجال السفر والتنقل، في المساء الأجواء جيدة للسهر فاخرج واستمتع بوقتك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، اليوم سيبقى على حال أمس، ولن يحدث أي تغيير في وضعك، وتصبح عصبيا وتشعر بأن كل شيء ينقلب ضدك، مواليد أيلول (سبتمبر) قد يشعرون ببوادر ضائقة مالية، فاحذر على نقودك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،عليك بأن تأخذ وتعطي بالكلام، ولا تفكر في أن تجعل كلمتك هي الأخيرة، فقد تلاقي اليوم معارضة واسعة وكرها للأشخاص حولك، تجد اليوم حبيبك يقف إلى جانبك ومساندك لكل القرارات التي تتخذها، يوم جيد للعاطفة والاستمتاع بها، وأفضل بكثير من الوضع المالي الذي قد يكون متجها إلى الهاوية في مساء هذا اليوم.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،متهور، شعورك بالبعد عن عائلتك وأسرتك لانشغالك ببعض الأمور الشخصية والأصدقاء يزيد اليوم، فتقرر منذ الصباح الباكر تكريس فترة بعد ظهر اليوم للقاء عائلي أو عمل مأدبة طعام ودعوة من تحب، يوم هادئ بالنسبة لك، لكنه يوفر لك الهدوء الذي لم تشعر به منذ أسبوعين، لكن قد تسمع كلاما اليوم لا يعجبك ويخص سمعتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم جيد بكل معنى الكلمة، فلديك العديد من الأخبار الجيدة والأحداث التي تسعدك. لكن احذر من الانفعال والعدوانية الزائدة اتجاه أفراد عائلتك في فترة الظهيرة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت تفكر بعقلانية قد تكون زائدة عما يجب بالنسبة إليك، فأنت تسأل كثيرا وحريص جدا على أن لا تؤذي أحدا حولك، فتنتقي كلامك بحرص شديد، خوفا من أن يخرج غضبك الداخلي عليهم.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،العمل المتواصل وإعطاؤك المسؤوليات ومواجهتك للمشاكل قد تجعل نفسيتك اليوم عرضة للملل والكآبة، فأنت لا تحصل اليوم على شيء بسهولة، وقد تضطر إلى إعادة ما تفعله أكثر من مرة، تفقد دبلوماسيتك اليوم وتترك العنان لصراحتك الزائدة، ننصحك بأخذ راحة كافية اليوم في المساء.

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