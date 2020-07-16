حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 17 يوليو / تموز 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 17 يوليو / تموز 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 يوليو / تموز 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،قد تحقق النجاح في بداية اليوم. ما آخر اقتراحاتك وخطواتك لتحسين مستواك المهني والاجتماعي والمادي؟ هل فكرت في القيام بمغامرة ما دون التفكير في الماضي أو الرجوع للخلف؟ ستلتقي اليوم بمجموعة من الناس تحفزك على القيام بذلك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تعيش يوما هادئا على الصعيد المهني والعاطفي. تتمتع بقوة ونشاط، ولكن قد تستغلهما في أمور تافهة. مزاجك متقلب ولذلك لا تستبعد أن تكون متحيرا في أمور بسيطة. يوم مناسب لبدء مشروعات جديدة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تبدو اليوم جذابا وملفتا للأنظار. تتمتع بصحة جيدة. تميل للعب مع الحيوانات الأليفة وتحب الاقتراب منهم. إذا كنت تفكر في تربية حيوان أليف، فقد حان الوقت لتنفيذ هذه الفكرة.

السرطان 21 حزيران - 22

عزيزي برج السرطان،ربما تريد أن تذهب لأكثر من مكان اليوم، ولكن يبدو أن هناك شيئا سيعطلك عن القيم بذلك. الصراع الداخلي سيجعلك تشعر بصعوبة في اتخاذ أي قرار. قيم اختياراتك قبل اتخاذ أي قرار.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تناضل اليوم وتجاهد من أجل أن تثبت للآخرين مدى إبداعك والمهارات التي تتمتع بها، ولكن على الجانب الآخر يوجه لك البعض بعض الانتقادات بسبب أسلوبك المتمرد وشخصيتك المتحررة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم مشرق وجميل تتميز فيه بقدرتك على حل المشاكل مما يجعل الجميع يتطلعون للتعامل معك. ستفهم وتسمع وتعبر عن مشاعرك بسهولة وبصراحة. ستكون حكيما إلى حد كبير وستجد حلولا لكل المشاكل والأزمات وستجد الجميع يلجأون إليك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لديك اليوم العديد من الأفكار المميزة والجديدة التي تريد أن تنفذها في مشاريعك القادمة، ولكن عليك في البداية أن تصنف هذه الأفكار حتى تستطيع تنفيذها حسب الأولوية.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،هل تفكر في الهروب أو في الانطلاق لمكان بعيد هذه الأيام؟ إذا لم تفكر بجدية في هذا الأمر، ستقوم بالتخطيط لرحلة ما خلال الشهر المقبل لغرض تعليمي كحضور ورشة عمل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تتمنى اليوم أن تغير أسلوب حياتك للأفضل، خاصة فيما يتعلق بعائلتك. لا شك أن الفترة الماضية من حياتك كانت مليئة بالأوقات الصعبة. تشعر بتحسن في حالتك النفسية اليوم.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يوم عملي فأنت تبدع في إدارتك وطريقة سيطرتك على الأمور وخاصة إذا كنت رئيسا أو مديرا. الأمور قد تأخذ منحنى آخر في فترة ما بعد الظهر وقد تشعر ببعض العصبية من كثرة الأحداث التي تواجهك والمشاكل التي يفترض عليك حلها.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،ربما يكون موقفك متوترًا اليوم مع بعض الأصدقاء. يتحدث عنك أحد الأصدقاء بطريقة سيئة أمام الحبيب، ولذلك عليك توخي الحذر ومن الأفضل أن تقطع علاقتك بهذا الصديق ولكن بعد مواجهته.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،انتبه فمعظم الأشخاص لا يحبون التعامل مع الأشخاص الوقحين أو المتهورين. كن مبتسما ومتفائلاً وشجع من حولك على التعامل بشكل إيجابي مع أي مشكلة.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 16 يوليو / تموز 2020

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 15 يوليو / تموز 2020