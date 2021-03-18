حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 19 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 19 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 19 مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها. احرص في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. بالعكس، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن. تحرر من المضايقات أيضًا التي عكرت حياتك منذ زمن.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تندهش اذا شعرت اليوم بأنك متوعك الصحة، سيء المزاج ومشوش. يفضل أن ترى ما الخطب والاعتناء ببدنك. ستعيش فترات تملؤها الحيوية والارتخاء. لا تسمح بانعكاس عدم رضاك أمام الآخرين خاصة في العاملين بالمصالح العامة أو أمام رؤسائك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، سوف يكون لديك سببًا جيدًا لكي تفرح، وتكون مستريحًا مع العالم من حولك وفي مزاج مناسب للاحتفال بهذا الإحساس. جميع المقابلات، سواء مع زملاء العمل أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الوقت مناسب جدًا لجميع العلاقات الشخصية، سواء كانت جديدة أو قديمة. سوف تجد عمليات التواصل مع من حولك ملهمة وغنية لأفكارك الخاصة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يمكنك إحراز التقدُم إذا قمت بالتحول من الأساليب القديمة المعروفة إلى أخرى جديدة، وسوف يساعدك ذلك على النجاح في مستقبلك المهني.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية.

توقعات الأبراج لشهر مارس/آذار 2021

