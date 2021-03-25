حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 26 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 26 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 26مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،إفرح فأنت على وشك سماع خبر سعيد يخفف عنك الضغوط ويريح أعصابك، قم برحلة أو بنزهة برفقة الشريك، وامض معه أكبر قدر ممكن من الوقت. بانتظارك ترقية إلى منصب رفيع بسبب النتائج الإيجابية التي حصلت جراء ما اقترحته من أفكار ومشاريع ناجحة،انتظر!

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تبدو الرومانسية حاضرة، وقد يدعمك أحد الشركاء في مجال عزيز على قلبك، تقلق على قضية صحية تخصك أو تخص أحد المقربين. كثرة الأفكار قد تضيع بوصلة العلاقة مع الشريك. لذا، من الأفضل أن تنسقا معاً بعيداً عن التدخلات.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تحاور بموضوعية رافضاً الحلول الوسطى وغير المنطقية، تثبت كفاءة عالية وحسن تدبير هائلاً، عليك أن تكون أكثر دبلوماسية في العلاقة مع الزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً، قد لا تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تمر بها، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطي العقبات كلها.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع إلى توضيح وجهة نظرك من خلال رسائل واضحة. مبادرة من الشريك تعيد تصويب الأمور، وتضع العلاقة بينكما على الخط الصحيح، كن سعيداً!

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ربما يزعجك ظلم يلحق بك أو ببعض المحيطين، إلا أنك تجد مبتغاك، فتكون النجم في محيطك المهني، وتتبدل الأوضاع لمصلحتك وتجد دعماً كنت تنتظره، يسود مناخ من الرومانسية في هذا الوقت.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،فكرك النير يسمح لك بإنجاز ما يعجز الآخرين عن تحقيقه، تكون محط إعجاب وتقدير من المحيطين بك، وتظهر عن إبداع ما بعده إبداع، إن الظرف ملائم للإقدام على أي عمل جديد،فالاستثمار فيه مربح.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تباشر يوماً رومنسياً مميزاً جداً، قد تحمل إليك قصة غرام أو بداية مسيرة جديدة في حياتك الشخصية. إذا رغبت في تغيير نمط عملك في المدى المنظور، يستحسن أن تتخذ خطوات وقائية للوصول إلى الهدف الذي رسمته لنفسك.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، القمر في برجك اليوم مزاجك سيكون قليل وشديد الانفعالات هدئ من روعك فقد تلفت نظر أحدهم.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،قد تعبر عن عواطفك وأفكارك في هذا اليوم علانية، وتشعر ببعض الإحراج. لا تيأس من محاولة التصالح مع أحد الزملاء الذي ظلمته لسبب تافه.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تتعقد علاقة مع إمرأة في المحيط، وتضطر إلى ايجاد حل بكل الوسائل، حاول الا تفضح أمرك، لا تطلب من أحد المحافظة على سرك إذا لم تحافظ أنت عليه.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،قد يفاجئك بعضهم بالسعي إلى منحك فرصاً للتميز، لا تتردد في إسداء النصائح للشريك، فهو يحتاج إلى دعمك ومساندتك له ولا سيما هذا اليوم.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،هنالك متغيرات تلوح في الأفق، وقد تلمسها في الأجواء وتضطر إلى التحقق من بعض الأمور لمراقبة ما يجري حولك بدقة.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 24 مارس/آذار 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021

