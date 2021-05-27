حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 28 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 28 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 28 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، لا تغامر في مشروع تعد له منذ مدة طويلة، ولا تتسرع في طرحه، فعناصر نجاحه لم تكتمل بعد. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، كفاك إهمالا للشريك ونفاقا مع المحيطين، انتبه لصحتك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،هناك شيء ما محير اليوم قد يعكر صفوك. قد تستشيط غضبا فربما تفقد بعض الأوراق المهمة ولن تجد وسيلة للعثور عليها. من الصعب جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، لأن الصورة ليست واضحة أمامك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، دع الجانب الطفولي من شخصيتك يظهر اليوم ولا تكبت عواطفك ومشاعرك. تتناول بعض الأفكار التي تدور حول فيلم أو مسرحية مع بعض الأصدقاء، فحاول ألا تتسمك برأيك، واستفد من آرائهم. تهتم بمظهرك الشخصي هذا اليوم بالتحديد.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، إنه يوم رائع بالتأكيد، فربما تدور مناقشة ممتعة بينك وبين شخص ما. تلعب الأحلام دورا مهما في حياتك هذا اليوم. اهتمامك الشديد بأحلامك قد يجعلك لا تقبل بالواقع. لا تنزعج واقبل الوضع كما هو واستمتع بيومك قدر الإمكان.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، كن نجم اليوم وافتخر بالدور الذي تؤديه سواء في العمل أو في المنزل. ربما تجد نفسك اليوم تقوم بأكثر من دور. لا داع للتوتر أو للتهور خاصة في مكان العمل. أنت وصلت اليوم لما تريد فلا داع للشعور بالضغط. استمتع بوقتك بصحبة من تحب.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل مكان.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،عليك أن تأخذ وقتا للراحة من العمل أو من الروتين اليومي بشكل عام والابتعاد عن الاضطرابات والخلافات. لا تقلق فالعالم لن يتوقف بسببك اليوم.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،كل الأمور تسير على ما يرام، وتشعر بساعدة بالغة عندما تكون مع الأصدقاء. لا تحاول أن تهرب اليوم من الأسئلة التي يفرضها عليك البعض، لأنك قد تشعر في النهاية بإحباط شديد.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، لديك طموح كبير لتطوير مشاريعك، وهذا حق مشروع لك، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى وقت أطول مما تتصور. توقع الوقوع في الحب إذا كنت غير مرتبط أو تطورا في بعض الأوضاع والظروف الشخصية.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يدعمك القدر ويأتيك الفرج في الوقت المناسب، فيحمل إليك هذا اليوم صديقًا لم تره منذ مدة طويلة جدا، حاملا إليك بشرى سارة. إذا كنت تبحث عن انفصال فقد يتم الآن، أو إذا كنت تريد حلا فقد يطرح أيضاً.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ستحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحة. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك، انتبه لصحتك.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 27 أيار/ مايو 2021