حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، انزاحت عن كاهلك متاعب كثيرة وأمور عانيتها في الأيام السابقة، لكن ضغوطات العمل ما تزال قائمة وبقوة، فالضغوطات لن تحل عنك قبل ساعة متأخرة من هذا اليوم، فلا تفكر بالعودة مبكرًا إلى البيت، لكنك تستحوذ على إرضاء رؤسائك بالعمل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،"قوة شخصية، شجاعة، وحظ داعم بقوة"، هذه مجمل شخصيتك لهذا اليوم، فأنت مدير ناجح وموظف مجتهد ونشيط، تعرف كيف تصدر القرارات وكيف تعالج الأمور عندما تواجهك في فترة الظهيرة، المساء سيكون ممتازاً وسهرة غير متوقعة قد تقابلك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يوم جيد للمناقشات والتفاوض، فإذا كان لديك عمل يعتمد على الإقناع، فإنه يومك لأن رأيك معمول به، كما لو كان لديك امتحان، فستقوم به بكل براعة. جاذبيتك خاصة اليوم، ولكن هذا لن يساعدك على تفادي بعض المشاكل التي قد تواجهك مع من تحب في فترة المساء.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم ليس جيدًا بالنسبة إليك، فليس لديك قابلية لفعل أي شيء، وتشعر بالتعب في أنحاء جسمك. قد تكون فترتا الصباح والظهيرة أكثر أوقات العمل ضغطاً لديك، احذر من اتخاذ أي قرار في فترة ما بعد الظهر فإنها فترة حرجة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لست في وضع مريح وتشعر بهذا منذ الصباح، فانتبه إلى تصرفاتك وأفعالك، ولا تكن متهورًا بما تفعل، لكي لا تفقد ما حصلت عليه من تقدم، المزاجية تؤثر عليك بشكل خاص في فترة ما بعد الظهر، نظرًا لكثرة المفاجآت والأحداث التي لا تروق لك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،التغيير واضح في صبيحة هذا اليوم الجميل، الذي يضم العديد من الأحداث الجيدة. الحظ يلعب معك في فترة الظهيرة، لينجيك من مأزق كبير في العمل أو مشكلة شخصية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم جيد فهو مليء بالأحداث لمصلحتك، كن على قدر المسؤولية أثناء توجيه بعض المسؤوليات لك من قبل رئيسك في العمل، ولا تكن كسولاً وغير مبال. كما عليك حفظ قرشك في فترتي ما بعد الظهر والمساء، ولا تكن مسرفا.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لديك الكثير اليوم لتقوم به، فاستعد للمواجهة ومنذ ساعات الصباح الأولى، وبخاصة أن لديك الكثير من التحديات لتقوم بها في العمل، ومن المؤكد أنك ستنجح بكل ما تقوم به للحظ الذي يرافقك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، كثير من الأسئلة تدور في عقلك من دون أن تجد الإجابة عنها، وشكك بكل الذين حولك يشعرك بالوحدة والظلم. قد تسيطر عليك العصبية في فترة الظهيرة، كما أن مشاكل وضغوطات في العمل تبدأ في التأثير عليك منذ فترة ما بعد الظهر، لذلك عليك بالهدوء وعدم الانفعال.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، يتحسن مزاجك ونفسيتك تدريجيًا خلال هذا اليوم وبخاصة أن القمر يدعمك على كل المجالات، تعود ثقتك إلى نفسك، وتبدأ الأفكار السوداء بالنزوح عن تفكيرك، يصلك خبر سار في فترة ما بعد الظهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تشعر بالغضب والعصبية تأكلك من الداخل، ولا تعلم لماذا، من يوجه لك كلمة تبادره بمائة كلمة مقابلها، اهدأ وحاول أن تخبئ انفعالاتك، وبخاصة أنك اليوم مربط اليدين عن أعمالك المتراكمة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم هادئ بعض الشيء ولكن لديك بعض الحظوظ وخاصة على المستوى المالي فقد يصلك مبلغ لا بأس به يحسن من وضعك المالي، في فترة ما بعد الظهر قد تواجه بعض الصعوبات في العمل سببها كسلك وتراكم الأعمال لديك.

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