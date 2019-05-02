حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 3 أيار/ مايو 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 3 أيار/ مايو 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 3 أيار/ مايو 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، من الناحية المهنية يجعلك هذا اليوم اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع اشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة أما عاطفياً يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك من وجهة نظر الحبيب حول الكثير من الأمور، أما من الناحية الصحية كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، من الناحية المهنية حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل أما عاطفياً تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك وتظهر لك الحقيقته وتنكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً، أما من الناحية الصحية كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، من الناحية المهنية ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلاً على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع في محيطك المهني والعائلي، أما عاطفياً تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي السحيق وتبحث عن حب قديم كي تجدده، أما من الناحية الصحية لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، من الناحية المهنية يطرأ أمر مهم للغاية يجعلك هذا اليوم أكثر انفتاحاً على بعض المؤسسات والأفكار والزملاء وحتى على أرباب العمل، أما عاطفياً تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير، أما صحياً العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، من الناحية المهنية تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات، أما عاطفياً قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقرّبين، أما صحياً يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، من الناحية المهنية يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح، أما عاطفياً تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حالياً، أما صحياً لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، من الناحية المهنية يوم مميز للنقاشات والاتصالات والاعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظراً إلى اهمية الارتباطات والمسؤوليات، أما عاطفياً قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتماً، أما صحياً لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من الناحية المهنية قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع، أما من الناحية العاطفية تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء، أما صحياً مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، من الناحية المهنية تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية، أما عاطفياً أعتبر اليوم مناسباً جداً لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى، أما صحياً ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقاً وانزعاجاً بسبب ضغوط العمل المتواصلة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، من الناحية المهنية تستفيد ماديّاً واجتماعيّاً من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة من زميل، أما عاطفياً تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها، أما صحياً حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، من الناحية المهنية قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء، أما عاطفياً لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء، أما صحياً ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، من الناحية المهنية يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة، أما عاطفياً: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وضع له النقاط على الحروف، أما صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.

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توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2019 من ماغي فرح