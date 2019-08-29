حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 30 أغسطس/آب 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 30 أغسطس/ آب 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30 أغسطس/ آب 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،وجه طاقاتك بالدرجة الأولى باتجاه تطوير مواردك الداخلية، حتى تتجنب قدر الإمكان نوبات الغضب وتبادل الألفاظ العدوانية والبذيئة وأيضًا أي مواجهات قد تتطور إلى استخدام العنف البدني، لأن هذا السلوك لن يرجع عليك بأي منفعة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،أنت حازم وقادر أخيرًا على تنفيذ رغباتك التي احتفظت بها سرًا لمدة طويلة. سوف تنجح إذا استجمعت الشجاعة الكافية لتحويل أفكارك إلى أفعال، وعندئذ، يمكنك تشكيل حياتك بصورة أكثر إيجابية على المدى البعيد.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

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