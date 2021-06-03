  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 4 حزيران/يونيو 2021

حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 4 حزيران/يونيو 2021

منشور 03 حزيران / يونيو 2021 - 08:55
حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 4 حزيران/يونيو 2021
حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 4 حزيران/يونيو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 4 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

  • مهنياً: يشير هذا اليوم إلى أعمال ومشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع
  • عاطفياً: تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة مع الشريك بغية تفادي أي أزمات في المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقة
  • صحياً: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

  • مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها لتبرهن الجميع من أنت أمام الملمات
  • عاطفياً: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة ومؤذية في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد
  • صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

  • مهنياً: تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد تسعى لتطبيقه لتبرهن أنك على قدر المسؤولية
  • عاطفياً: لا تكن كثير التذمّر وإلا ملّ الحبيب من هذه العلاقة ووضعك أمام خيار صعب
  • صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

  • مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، عليك استكمالها في القريب العاجل
  • عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك
  • صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

  • مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من مشكلات لكنك تتخلص من عقبات وتتغلب على تجربة صعبة، لكن تحاشَ الأخطاء والتهور والتسرع
  • عاطفياً: غموض الشريك يثير غضبك ويستدعي معالجة حاسمة لتجتاز هذه المرحلة بسلام وتفكر في المستقبل ومشاريعه
  • صحياً: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلاً او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

  • مهنياً: تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك، لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها
  • عاطفياً: تعيش حالاً من الاستقرار مع الحبيب ويشعرك الأسلوب الجديد الذي اتبعته بالراحة والطمأنينة وبأنك تعيش مع الشخص المناسب
  • صحياً: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

  • مهنياً: سارع إلى الاعتذار إلى زملائك في المهنة، فأنت حكمت عليهم جزافاً وظلمت قسماً كبيراً منهم يكن لك محبة كبيرة
  • عاطفياً: تصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمك
  • صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع إرادة صلبة للتوقف عن الإكثار من الطعام

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

  • مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط
  • عاطفياً: قد تحضّر لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومنسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائماً
  • صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

  • مهنياً: يكتمل مشروعك اليوم ويلقي الضوء عليك فتكون متوتراً قليلاً، لكنك تبدأ مسيرة عمل تستمرّ مدة طويلة
  • عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما
  • صحياً: تقاوم جميع المغريات التي تكون نتيجتها أكثر من سيئة، وتدافع عن صحتك بشراسة

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

  • مهنياً: تستعيد الماضي أو بعض الذكريات، وأبشّرك بالانفراجات وبالطمأنينة، خطواتك العملية تلقى نجاحاً غير متوقع
  • عاطفياً: لا تحاول التضييق على الشريك في الأيام المقبلة، وخصوصاً أنه يعاني ضغوطاً عائلية قوّية تهد أعصابه وتقلقه
  • صحياً: الاهتمام بالصحة يحتل الأولوية في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

  • مهنياً: تكون هذا اليوم ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة
  • عاطفياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك لدى الشريك أو تحسين الانطباع عنك في محيطك العاطفي
  • صحياً: يمتلكك دائماً هاجس الخوف من مستقبل صحي مقلق، عليك ممارسة الرياضة للمحافظة على وضعك سليماً نوعاً ما.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

  • مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني
  • عاطفياً: يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام
  • صحياً: التمارين الرياضية الصباحية للعنق والكتفين مفيدة للتخلص من التشنجات.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 3 حزيران/يونيو 2021
حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 2 حزيران/يونيو 2021

كلمات دالة:حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 4 حزيران/يونيو 2021حظك اليومابراجبرجك اليومتوقعات الابراجبرج الحملبرج الثور

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...