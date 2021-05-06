حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 7 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 7 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،قد يغرك هذا الهدوء والرتابة في العمل والذي تعيشها في صبيحة هذا اليوم، فاحذر فهذه ما هي إلا خدعة من الفلك ليفاجئك بيوم قاس بعض الشيء وخاصة ابتداء من فترة الظهيرة. احذر المبادرات وراقب كلامك الذي قد يخسرك الكثير أمام المقربين منك وأيضًا المساء قد يعدّك بوعكة صحية وبالأخص لمواليد 23 الى 28 أيلول.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم لديه أكثر من شكل ولكن الشيء الأهم بأنه قد توكل إليك مسؤوليات عديدة في فترة الصباح والظهيرة تجعلك في دوامة لكنك تبدع في القيام بها، أما في فترة ما بعد الظهر فقد تشعر ببعض الكآبة والملل من الروتين الذي تعيشه مما يدعوك إلى الخروج من العمل باكراً . في المساء عليك الخروج للترفيه عن نفسك وعدم البقاء في البيت لأنك بحاجة الى ذلك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،عليك باحتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم يا عزيزي فمزاجك وصحتك أيضاً ليست بجيدة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ امورك بالتحسن بشكل طفيف لكنك تشعر بالفرق عن اليومين الماضيين.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،عليك بأن تستعجل امورك اليوم وتعمل على تنفيذها في الصباح قبل أن تواجهك المشاكل والعراقيل ابتدأ من الظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فإن المشاكل غير المتوقعة تبدأ بالتاثير عليك ووضعك بمزاج لن تحبه أبداً أما في المساء فانك لا ترغب بفعل أي شيء والكسل يسيطر عليك وبالأخص مواليد 20 إلى 27 شباط الأكثر توتراً هذا المساء.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لم يتبق الكثير يا عزيزي لكن حتى ترتاح عليك باجتياز ما تبقى من العاصفة التي أثرت عليك في اليومين الماضيين، الأمور تتحسن في فترة ما بعد الظهر لكن ضغوط العمل تبقى قائمة بشكل كبير، المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء أو مع العائلة وخاصة مواليد 23 الى 27 أب .

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،كثير من الضغوطات تواجهك في العمل لكنك تقوم به بكل يسر وسهولة وبابتسامة أيضاً. الأمور العائلية قد تأخذ الكثير من وقتك في الظهيرة أما في فترة ما بعد الظهر والمساء فتكتشف أنك قد قمت بعمل مواعيد كثيرة لهذه الليلة مما قد يوقعك في موقف محرج مع أحد أصدقائك أو مع حبيبك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تهدأ حالتك الهستيرية التي عشتها في الأيام الماضية، تبدأ بالتفكير بعقلانية أكثر وحكم أكثر، لديك الكثير من التقدم والنجاح على المسار العملي مما يزيد ثقتك بنفسك ويبعد عنك الشكوك التي ساورتك في الآونة الماضية، أما في فترة المساء فعليك الحذر في كلامك مع الغير وبالأخص حبيبك.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،عليك بالأهتمام بالوضع العائلي أكثر وإعطائهم بعض الوقت الذي يريدونه منك لأن اليوم قد يشهد بعض الاحداث العائلية المهمة. الشائعات قد تدور حولك وقد يتهمك أحد زملائك أو رئيسك بالعمل بشيء لم ترتكبه مما يجعلك منزعجاً بعض الشيء.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،ما تزال في صدارة الأبراج وقد تجد ذلك في العمل وتأثيرك على الغير بكلامك وأسلوبك المقنع، في فترة ما بعد الظهر تركز أكثر على علاقتك العاطفية التي أصابها بعض التدهور في الأيام الماضية وفرصة جيدة لتصليح الوضع أيضًا العائلة قد تأخذ القليل من وقتك في المساء لموضوع مهم قد يطرح.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الأمور تسير كما ترغب برتابة وسرعة ولكن فجأة يتغير كل شيء وتهب الرياح الهوجاء، احذر من انفعالاتك وحاول السيطرة عليها كي لا تفقدك النجاحات التي عشتها في الأسبوع الماضي، المساء سوف يجري تغير على مواعيدك مما يجعلك منزعجاً بعض الشيء.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الأمور جيدة ما تزال تؤثر عليك لكن عصبيتك قد تضيع عليك هذه الأجواء في الصباح، في فترة ما بعد الظهر احذر من سوء تفاهم قد يحصل بينك وبين من تحب وبالأخص إذا كان من مواليد برج الميزان أو الحوت.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الأمور الملخبطة التي رافقتك منذ اليومين الماضيين في طريقها إلى الزوال يا صديقي ولكن عليك بإمهالها لفترة الظهيرة وبعدها ستشعر بالقوة والنشاط والثقة في قراراتك ومشاريعك. كما أن شعبيتك تطغى على الاخرين وقد يسمع ضحكك بكثرة في المساء وبالأخص مواليد 20 الى 28 أيار الأكثر حظًا لهذه الليلة.

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2021