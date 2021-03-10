حظك اليوم مع الأبراج الخميس 11 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 11 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 11مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،لا تنفعل كثيراً وحاول أن تبقى هادئاً، من المفضل أن تبقى ساكتا لأن ما تفعله اليوم أو بالأحرى ما تمسكه بيدك يصبح دمارا، لذلك عليك بتقليل الأخطار قدر ما تستطيع بقلة كلامك وعدم إعطائك أي قرار مهم لأنه لن يكون لمصلحتك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،إن هذا النهار متقلب، فلا تغتر بهذه الصباحية الهادئة لأن ما بعدها سوف يكون صاخبا وخاصة في مجال العمل؛ حيث تضغط الأعمال لديك وتكون عدوانيا في طريق ردك لزملائك في العمل.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يوم جيد لتسيير جميع أمورك ويبدو أفضل من أمس للأعمال، فلا تجعل الكسل يثنيك عما تريد فعله، قد تظهر مشكلة فجأة أمامك في فترة الظهيرة مما يجعلك عصبياً. المساء هادئ بعض الشيء لكنك سعيد بهذا.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،انتبه إلى صحتك جيداً ولا تكن مهملاً في نفسك فالتعب بادٍ على وجهك، الأمور التي تحدث حولك في ظهيرة هذا اليوم لن تجعلك تستطيع تمييز ما تفعل أو ما تقرر وخاصة أن المفاجآت كثيرة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تخطر على بالك أفكار غريبة، قد تستغرب منها أنت نفسك، تبدأ نهارك بداية غير طيبة وبمناقشة حادة مع أحد زملائك أو مديرك في العمل مما ينبئك بنهار ليس جيداً، لكن الأمور تكون العكس في فترة ما بعد الظهر وهادئة لقلة الأحداث التي قد تجري.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أوضاعك ليست جيدة وخاصة الصحية منها، لذلك عليك بإعطاء نفسك الكثير من الراحة لتعويض التعب الذي تشعر به، لكن قد تكون كثرة العمل حاكمة لك ولا تجعلك تأخذ ما تريد من الراحة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يصيبك الأرق ولا تنام طويلاً وتصحو باكراً لأن دماغك ما يزال يعمل منذ يوم أمس. أعط نفسك حقها وأرحها من تعب العمل، فالضغوطات العملية ما تزال مرافقة لك، قد يجلب لك الهدوء في ساعات ما بعد الظهر والمساء الكآبة لعدم وجود ما تفعله.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يوم من الأيام المليئة بالحظ، فعليك أن تقوم بكل ما تريد وبالأخص الأمور الصعبة كالامتحانات والأعمال التي تتطلب حظا. في فترة ما بعد الظهر قد تخرج مبكرا من عملك لأن لديك بعض الأمور العائلية والشخصية لمعالجتها.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تفكر كثيراً وتسهب في تفكيرك هذا الصباح والخاص بإعداد برامجك ومواعيدك الكثيرة لهذا اليوم، فأنت تعلم أن لديك الكثير لتقوم به، العمل جيد وكاريزمتك الخاصة قد تكون مؤثرة بالناس حولك وتسير لك ما تريد.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يوم هادئ جداً وأنت كسول جداً ولا تحب أن تفعل شيئاً مما يجعل العمل يتراكم لديك وأيضا قد تشعل بعض الانتقادات من رؤسائك بالعمل. المصاريف تكثر عليك اليوم وخاصة في فترة بعد الظهر حيث تقوم بكثير من التبضع للمنزل.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لديك الكثير من النقاط الإيجابية لهذا اليوم، الذي تصحو به باكراً لتنفيذ مشاريعك العملية والمؤجلة من فترة طويلة لعدم وجود وقت لديك لفعلها، قد تصطدم بأحد زملائك في العمل في فترة ما بعد الظهر لكن سوف ينتهي الأمر بسرعة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ما يزال العمل يضغط عليك، لكنك اليوم نشيط جدا وتقوم بأعمالك بكل سرعة، يوم جيد للبدء بالمشاريع المهمة أو لعمل امتحان، عليك في فترة ما بعد الظهر أن تقلل كلامك كي لا تقع بمشاكل أنت بغنى عنها. في المساء تبدأ الأمور بالتحرك وخاصة على المسار الشخصي.