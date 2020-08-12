حظك اليوم مع الأبراج الخميس 13 أغسطس/ آب 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 13 أغسطس/ آب 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أغسطس/ آب 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أمور طارئة تثير بعض الانفعالات،عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي الوضع لاحقا. الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعا من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،تهتم اليوم بالمغامرات وعنصر الإثارة والتشويق. لا تجعل الأمور الصغيرة والتافهة تحبطك وتثبط من هممك وعزيمتك. انظر إلى الأمور نظرة عامة وشاملة وافهم أهمية توسيع نطاق رؤيتك للأمور.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،توقع اليوم أن تكون شخصا إيجابيا ومتفاهما مع من حولك.علاقتك بالحبيب ستصير أقوى هذه الفترة. كما ان الظروف ستساعدك خلال الأسابيع المقبلة على تحسين علاقتك به.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،حاول أن تهدأ اليوم ولا تتهور فمن المهم اليوم أن تهتم بآراء الآخرين ولا تنتقدهم. لا تقاطع أي شخص أثناء حواره. اصمت واجعل أذنيك صاغية للجميع.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،القوة التي تشعر بها اليوم تجعلك تشعر أن بإمكانك أن تحرك الجبال من مكانها. قد تقوم اليوم ببعض الأفعال التى يراها البعض مستحيلة وصعبة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تتخذ قرارات مهمة فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يؤدي ذلك في النهاية إلى الندم. على الصعيد الصحي، سوف يصل جسدك إلى وزن غير مرغوب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة على الأمر بسهولة، فحاول أن تدارك الأمر سريعا.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يطلب منك أفراد العائلة اليوم مطالب عديدة. ربما يحاول بعضهم الابتعاد عنك وربما يتمرد البعض عليك. إذا كنت لا تريد أن تفقد أعصابك في هذه المواقف، يجب أن تبتعد لفترة عن هذه الأجواء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،على الرغم من أن كل شيء يسير على ما يرام اليوم، إ لا أنك قد تجد نفسك مكتئبا ويائسا من هذه الحياة. لديك خوف من فقدان شخص ما تحبه كثيراً.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لا تخش من مواجهة التحدي، كن مستعدا وقدم أفضل ما لديك. قد تشعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما في العمل، وتراودك بعض الأفكار الغريبة، وتعيش لحظات من التشاؤم.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،هل فكرت من قبل في تربية حيوان أليف في منزلك؟ إذا كانت الفكرة تراودك اليوم، انطلق على الفور وقم بشراء حيوان أليف كقطة أو سلحفاة. إذا كنت تتمنى ذلك بالفعل، لا تجعل رأي الآخرين يؤثر عليك، فتربيتك لحيوان أليف في منزلك ستكون حقا فكرة رائعة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا تعتمد على الحظ الذي يرافقك ويحمي خطواتك،بل افعل ما تكلف به وابذل كل جهودك للوصول إلى مبتغاك! قد يكون الانتباه والحذر من متطلبات هذا اليوم الذي يضطرك إلى مواجهة مسألة دقيقة على المستويين المهني والعائلي.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أفكارك تبدو واضحة جدا ولكن من حولك لا يستوعبون ما تقول. على الرغم من الخجل الذي تشعر به عند التحدث أمام الآخرين، إلا أنك لا تخاف من التعبير عن رأيك.

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