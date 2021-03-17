حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 18 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 18 مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت اليوم ممل وكسول ولا تقوم بأعمالك كيفما يجب، ما يجعلك تتعرض لبعض الانتقادات. الضغوطات قد تلغي بظلالها عليك في فترة الظهيرة، ولكنها سرعان ما تذهب مع حلول ما بعد الظهر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،أنت لست من الأشخاص المحظوظين، فحاول أن تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به، لأن الخطأ يكلفك الكثير. ضغوطات العمل تكون لك بالمرصاد من الظهيرة وحتى وقت متأخر.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت من المؤكد مختلف عن الأيام الماضية، فنفسيتك أفضل، وتواجه هذا اليوم بنفس طويل وتفاؤل، يوم جيد للقيام بأعمالك الصعبة والقرارات والمبادرات.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أنت هادئ جداً والأمور العاطفية تسيطر على الأحداث حولك، سواء على الصعيد العائلي أو مع من تحب. قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة، ولا تكن لديك رغبة بالعمل. ولكن الأحداث تتوالى عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ليس من أيامك الجيدة، فأنت تشعر بالضغط النفسي أكثر من الضغط العملي الذي يؤثر بك بشكل كبير، ويجعلك مكتئباً في غالبية أوقات هذا اليوم.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت شخص تقليدي، قوي، متسلط، وصريح، هذه الكلمات هي الأوفر للتعبير عن شخصيتك في هذا اليوم، أنت ناجح في أعمالك وتستطيع إقناع رؤسائك بآرائك وما تفكر به. في فترة ما بعد الظهر تضغط الأعمال لديك، وقد لا تتركك لوقت متأخر.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، راقب ما تفعله، ولا تكن متهوراً في تصرفاتك، لأن الحساب قد يكون عسيراً جداً في الظهيرة. يوم ليس على مزاجك وقد تضطر لمعالجة الكثير من المشاكل في فترة ما بعد الظهر أيضاً.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تخلصت من الشكوك والضغوطات التي كانت مرافقة لك في الأيام الماضية، يوم جيد لإثبات نفسك بالعمل أمام رؤسائك، فترى التقدير في عيونهم، لأن عملك ممتاز.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،عنادك ليس اعتياديا، فأنت لا تقبل النقاش من أي أحد حولك، وتريد أن ينفذ كلامك فوراً. طلتك البهية وطريقة انتقائك لملابسك كفيلتان بأن يكون لديك جاذبية خاصة جدًا، يوم ناجح عمليا وكذلك دراسيًا.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،كثير من الأمور تنتظرك في هذا اليوم، وأنت تعد نفسك منذ الصباح للقيام بذلك، أنت رشيق وسرعة حركتك تثير إعجاب من حولك في العمل، فلديك قدرة تحمل كبيرة جداً وتنتهي من أعمالك بسرعة وقبل الوقت المحدد.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،ما قمت بتخطيطه أمس أو في الأيام الماضية يتغير في هذا اليوم، المفاجآت تكون بالمرصاد في فترتي الصباح والظهيرة والأخطاء التي فعلتها سابقاً تظهر اليوم، لذا كن مستعداً لمواجهة الأسئلة، في فترة المساء مزاجك لن يكون بأفضل حالة.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يوم ولا أروع، فعليك استغلال هذا اليوم استغلالاً جيداً لما يحمله من فرص وحظوظ، قد ترافقك العصبية في فترة الصباح، لكن باقي النهار سيكون هادئاً والأمور تسير معك بسهولة ويسر.