حظك اليوم مع الأبراج الخميس 18 نيسان/أبريل 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 18 نيسان/أبريل 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 18 نيسان/أبريل 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم مريح فأنت تبدو في صحة جيدة لكن انتبه لكيفية قيادتك لسيارتك في فترة الصباح وأنت ذاهب لعملك، في الظهيرة الصعوبات ممكنة لكنك سوف تجد حلاً سريعاً لها، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بإعداد الخطط للمساء فإن حدثاً مهما قد يحدث لك في تلك الفترة يدعمك للأيام المقبلة.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، "العاصفة" ما تزال ترافقك منذ أمس وتخربط موازينك، كفة الميزان لديك لن تكون عادلة لذلك احذر من أن تعطي أي قرارات أو أحكام متسرعة، في فترة ما بعد الظهر مكالمة تلفونية بينك وبين من تحب قد تحدث مشكلة بينكما.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ركز أكثر على ما تقوم به ولا داعي لأعمالك المتهورة في بكرة هذا الصباح، في فترة الظهيرة قد تضطر الى مواجهة رئيسك في العمل لوضع النقاط على الحروف، مزاجك قد يتغير في فترة ما بعد الظهر وتصبح متوترا وذلك لأمر عائلي طارئ، لكن ما يلبث أن ينتهي بسرعة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، الأمور المالية هي أكثر ما يهمك في هذا اليوم وأيضا العقارات والبيع والشراء سوف تكون في قمة اهتماماتك، الالتزامات المالية تظهر فجأة أمامك في الظهيرة فعليك التخفيف من مصاريفك، في المساء تركز أكثر على أمورك العائلية والعاطفية التي أنت مهملها منذ وقت ليس بالقصير.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، التغير ما يزال الى الأفضل وأكثر من أمس، الأعمال من أولوياتك فلديك صفقات رابحة في الظهيرة وتقدم ملموس قد تحرزه على المستوى الاجتماعي، في فترة ما بعد الظهر احذر الثقة الزائدة في النفس وحاول أن تركز أكثر قبل أن تقول أي كلمة أو تفعل أي حركة فقد تغضب الآخرين منك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، احذر من أي تصرف قد يضر بك، يوم متوتر ممل وكئيب وقد يجعلك تفكر أفكارًا سوداء لا داعي لها، من المفضل أن تأخذ راحة في فترة ما بعد الظهر وأن لا تتعب نفسك لأن صحتك قد تطلق جرس إنذار طالبة منك بعض الراحة، المساء ملازمة البيت هي ما تفكر به.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، انتبه إلى سمعتك وعلى الإشاعات التي قد تطولك في هذا اليوم ، انتبه الى تصرفاتك وأفعالك فإن أي خطأ قد تقع فيه سوف تسمع بسببه الكثير من الانتقادات التي لا ترغب في سماعها على الإطلاق. المساء سوف ينسيك ما فعله النهار بك فالأوضاع العاطفية مثل النار وسوف يعجبك التطور الذي سيحدث في المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، من المفضل أن تبتعد قليلاً عن الأحداث التي تدور حولك، وحاول أن تركز أفكارك أكثر على ما تنوي فعله، فإن كل حركة لك سوف تحسب عليك، في فترة ما بعد الظهر تضغط عليك الأعمال بشكل كبير مما يجعلك تصاب بانزعاج وعصبية.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم من الأيام الجيدة وإذا كنت في البيت فإن بعض البرامج قد تنشغل بها وتجعلك سعيدًا. أما اذا كنت في العمل في العمل فبعض الأخبار الجيدة قد ترافقك في فترة الظهيرة. أما في فترة المساء فقد يحدث سوء تفاهم بسيط بينك وبين أحدهم لكنه ينتهي بسرعة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، أوضاعك ما تزال ترزح تحت الضغوط لكنك مرتاح داخلياً لأنك تنجز ما تريد ورؤساؤك بالعمل سوف يقدرون جهودك والكم الهائل من الأعمال التي تنجزها. فترة ما بعد الظهر جيدة لتقديم الامتحانات وخاصة للطلاب لأن الحظ سوف يلعب لصالحهم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، التعب الذي تشعر به في جسدك غريب ويصحبك منذ صحوتك منذ النوم، التوتر يظهر عليك بشكل واضح لأنك تتعامل مع الجميع بفظاظة وعصبيتك تخرج على أي كلمة حتى ولو كانت مزاحاً.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، التصميم والتحدي يبدوان في عينيك الرقيقتين فأنت اليوم لن تتنازل ولا بقرش عن مبادئك وحقك الذي تراه سوف يؤخذ منك، يوم على الأعصاب لكنك تنجح في أخذ مرادك وأهدافك، في فترة المساء تبدأ أمورك بالهدوء وخاصة أن الأمور العاطفية سوف تكون مثل ما تريد.

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