حظك اليوم مع الأبراج الخميس 20 أيار/ مايو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 20 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 20أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، إنه من أيامك المفضلة مع أنك لا تشعر بذلك في الصباح، لكن في الظهيرة تشعر بالانتعاش والقوة والتأخير الذي أصابك في اليومين الماضيين تعمل على تعديله، وإنجاز العمل المتراكم لديك، المساء جيد لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، الأمور تسير على عكس ما ترغب اليوم، وكل ما تفعله يقلب ضدك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث يزداد ضغط العمل لديك ويبدأ مزاجك بالانقلاب إلى الأسوأ، وأي كلمة توجه لك تتخذها بحساسية زائدة، المساء ليس بأفضل، بل على العكس عليك البقاء في البيت، فهو أقل الخسائر.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،عد للعشرة قبل الإجابة، مع أن الحظ يقف في صفك لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل إجابتك، لأن لديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك في مستقبلك، لا تدع العصبية تفرق بينك وبين من تحب في فترة المساء.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت متهور، جريء، شخصيتك قد تبدو مخيفة للآخرين، لأنك لا تتصرف بعقل اليوم وتريد الهجوم على أي أحد يوجه لك ولو كلمة صغيرة، اهدأ وحاول أن تفكر قبل أن تعطي قرارك ولا تعتمد على قلبك وعواطفك.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، أنت بالطبع أفضل من الأيام السابقة واليوم يعطيك الدعم على المسار العلمي، وتنجز ما تراكم عليك من أعمال، كما أنك تتأخر كثيراً في عملك، لكنك ستكون سعيداً ولست متعصباً، المساء يسمح لك بالترفيه عن نفسك، ويعطيك خبراً جيداً يدعمك على المستوى العملي لديك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، انتبه إلى صحتك جيداً وبخاصة على معدتك وجهازك التنفسي، فقد يكونان أكثر المتأثرين. التعب يسيطر عليك لكثرة الأعمال التي تقوم بها طوال هذا اليوم.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يكفيك جدالاً وكلاماً، فأنت منذ الصباح تحب الكلام الكثير والمناقشة التي لا تنتهي، كن أكثر سلاسة في تعاملك مع موظفيك إذا كنت مديراً أو موظفاً، فعامل زملاءك بهدوء ولا داعي للعصبية التي تتملكك في فترة ما بعد الظهر.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الثرثرة ليست في صفك، فهي ستدفع بالمشاكل نحوك في فترة الصباح، يوم هادئ لا يوجد به أي أحداث مهمة تذكر، لكن الأمور في المساء لا تطمئن كثيراً، وبخاصة على مستوى الأحداث الشخصية، فالمشاكل العائلية سيكون لها النصيب الأكبر، فحافظ على هدوئك ولا تكن عصبياً.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، شخصيتك مميزة فأنت تفعل ما يمليه عليك عقلك، وتحطم القيود لتفعل ما تريد، يوم جيد للعمل، وبخاصة أن الفلك يدعمك بكل مشاريعك الجديدة وتوقيع العقود أو فرصة عمل قد تحصل عليها في فترة ما بعد الظهر.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تسير معك الأمور أفضل مما كنت تتصور بما فيها وأهمها على الصعيد المالي، الذي يتلقى دعماً من الفلك ويؤثر على وضعك إلى الأفضل، فمبلغ لا بأس به من النقود وغير متوقعة تدخل إلى جيبك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،كثير من الأحداث تدور حولك منذ الصباح، لكنك تبلي بلاء حسناً فيما تفعل، وبخاصة على الصعيد العملي؛ حيث إن الأمور تسير كما ترغب، لا تجعل الغرور يفقدك أعز الأصدقاء لديك في فترة ما بعد الظهر، إثر معاملتك له بالسوء.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، كن حذراً اليوم في تصرفاتك ولا تكن أهوجاً. إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة ما بعد الظهر للأمور المبعثرة في محيطك الصحة مهمة أيضاً في المساء.

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2021