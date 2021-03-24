حظك اليوم مع الأبراج الخميس 25 مارس/آذار 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 25 مارس/آذار 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 25 مارس/آذار 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،المال يشغلك، فهناك مبلغ لا بأس به بالطريق اليك في فترة الظهيرة يكسبك بعض الراحة المالية وبالأخص بعدما مررت بفترة صعبة وتقشف خلال الأسبوع الماضي. أما الأمور العملية فقد لا تكون جيدة نظرًا لتراكم الأعمال لديك بسبب إهمالك وكسلك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم من المؤكد مختلف عن الأيام الثلاثة الماضية، فوضعك ومزاجك جيدان وفي تحسن مستمر طوال هذا اليوم، النشاط يعود اليك وحبك للعمل يرجع من جديد قد تضطر عند الصباح لتسوية الأمور العالقة منذ يومين.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،الأجواء جيدة للأعمال وقد تسمع بعض الأخبار الجيدة لموضوع معين قد تنتظره. عليك باستغلال هذا اليوم أيضا لغاية التقرب من الحبيب وسد الهوة التي بينك وبينه، قد تضطر الى تأجيل موعد مهم عصر هذا اليوم لكي ترى من تحب.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الأجواء اليوم أفضل، فقد خفت الضغوطات التي كانت متواجدة لديك في اليومين الماضيين، لديك الكثير من الأعمال ولكنك تقوم بها بكل راحة، كما قد ينال بعض منكم مكافأة أو يصله مبلغ مالي يسعد به.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،من غير الممكن تحمل مزاجك وعصبيتك وحساسيتك، فمن صبيحة هذا اليوم يبدأ مزاجك بالتغير وذلك للظروف المحيطة والتي تجعلك لا تقدر على سماع أي كلمة من أي شخص، لا أنصحك باتخاذ القرارات السريعة والمتهورة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،لا تدع الكآبة والملل يسيطران عليك، فاليوم هادئ جداً عليك والروتين يجعل ابتسامتك تختفي من وجهك، قد تكثر الأعمال عليك وضغوطاتها وخصوصاً في فترة الظهيرة وما بعدها، أما في فترة المساء فقد تتعرض لسوء تفاهم مع شخص قريب لك وهذا ما يجعلك تدخل بحالة من العصبية.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الحظ موجود لديك ، لكن المشكلة أنك عدواني وسريع العصبية وهذا ما قد يخرب عليك الأجواء الحلوة. حاول أن تتمهل في قراراتك وأن تستمتع بالجو الجميل الذي قد يصاحبك منذ الصباح.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،من المؤكد أنك تشعر بالفرق من صبيحة هذا اليوم، فالنشاط والراحة يسيطران عليك، تنكب على عملك لإنجاز كل العمل المتراكم عليك خلال الفترة الماضية، لكن لا أنصحك بالمغامرة والتهور وفكر مليا قبل القيام بأي عمل طائش.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،بداية صعبة ليوم قد يكون ليس بسهل، لذا عليك التحمل يا صديقي الحوت والتمهل في قراراتك، كما عليك الحذر خلال هذا اليوم على صحتك في أماكن ضعفك، العصبية سوف تكون مسيطرة عليك في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،عليك أن لا تتعجل الأمور وأن لا تكون فاقد الصبر، عصبيتك المفرطة لتنفيذ الأمور بسرعة تجعلك تسمع التأفف من أفواه زملائك في العمل والمقربين منك، لكنك من ناحية أخرى نشيط والحركة تلازمك، اليوم هو يوم التنقل والاتصالات بالنسبة اليك وقد تكون لديك الكثير من البرامج في المساء.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يلعب الحظ معك وتتخطى أخطاء ومشاكل، مما يجعلك في حالة من الاستغراب والسعادة، لا مشكلة من أن تجرب حظك اليوم فسوف تكون الرابح وبالأخص في مجال عملك أو المبادرة بشيء صعب.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،خذ بالك من صحتك فهي نقطة ضعفك لهذا اليوم، قد تشعر بألم مفاجئ فعليك بالراحة ومراجعة الطبيب اذا لزم الأمر، مفاجآت عديدة في الصباح وفترة الظهيرة تجعلك عصبيا ومائلا للتردد بقراراتك.

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 24 مارس/آذار 2021

حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021